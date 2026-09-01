Toto-Pokal im Liveticker: TSV 1860 gegen TSV Buchbach – Löwen scheiden aus

Dass er heute rotiert hat, hat Kayabunar vor der Partie auch mit dem Spiel gegen Landsberg begründet, das erst zwei Tage her ist. Einige Spieler hätten noch mit Wehwehchen zu kämpfen, sagte der Deutsch-Türke. Aus Löwen-Sicht ist die Ansetzung aber tatsächlich sehr ungünstig. Zwei Partien, auch wenn es Heimspiele sind, innerhalb von 48 Stunden gehen dann schon an die Substanz.