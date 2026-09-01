Toto-Pokal im Liveticker: TSV 1860 gegen TSV Buchbach – Löwen scheiden aus

Spielende
Feierabend! Der TSV 1860 verliert gegen Buchbach mit 1:3 und scheidet aus dem Toto-Pokal aus. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend.
Der TSV 1860 verliert daheim mit 1:3 gegen den TSV Buchbach und scheidet damit aus dem Toto-Pokal aus. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Feierabend! Der TSV 1860 verliert gegen Buchbach mit 1:3 und scheidet aus dem Toto-Pokal aus. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend.
Gelbe Karte für Dominik Auerhammer
Dressel versucht es mit einem Distanzschuss, doch der wird abgeblockt.
Drei Minuten werden nachgespielt!
Super-Chance für die Löwen! Calderon kommt nach einer Flanke von links zum Kopfball. Zech streckt sich extrem und verhindert den Gegentreffer!
Kommt hier noch etwas von Sechzig? Die Löwen sind weiter ideenlos und hoffen auf einen Lucky Punch, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen.
Kraniqui kommt für Wagner. Heißt auch: Niederlechner bleibt heute auf der Bank.
Auswechslung TSV 1860 München - Edon Krasniqi kommt für Fabio Wagner
Die Löwen laufen an, bringen Buchbach aber überhaupt nicht unter Druck. Jetzt braucht es unbedingt den letzten Willen, um zumindest den Anschlusstreffer zu erzielen – aber nach vorne kommt einfach zu wenig.
Wird dieser historische Tag des TSV 1860 tatsächlich noch von einem Pokal-Aus getrübt? Aktuell sieht vieles danach aus. Ein Aus im Toto-Pokal würde auch bedeuten, dass die Löwen nächste Saison nicht im DFB-Pokal teilnehmen...
Auswechslung TSV Buchbach - Romeo Ivelj kommt für Tobias Heiland
Geht hier noch etwas für Sechzig? Buchbach zieht sich nun immer mehr zurück, doch von den Löwen kommen zu wenig Ideen. Die bräuchte es aber für eine erfolgreiche Schlussoffensive!
Gelbe Karte für Leo Haas
Auswechslung TSV 1860 München - Michael Eberwein kommt für Raphael Ott
20 Minuten noch für die Löwen, um hier zwei Tore aufzuholen. Wann reagiert Kayabunar? Zwei Wechselmöglichkeiten hat er noch.
Ein böser Fehlpass der Gäste landet genau im Fuß von Ott, der eigentlich viel Platz vor sich hat, sich dann aber verdribbelt. Da muss mehr dabei rauskommen!
Um ein Haar das 4:1 für Buchbach! Bachmann wehrt einen Distanzschuss genau vor den Fuß von Sztaf ab, der aus gut sieben Metern über das Tor schießt. Großes Glück für die Löwen!
Dressel kommt nach Fiedler-Ecke zum Abschluss, verfehlt aber das Tor.
Kurz für den Hinterkopf: Im Toto-Pokal gibt es übrigens keine Verlängerung. Im Falle eines Remis ginge es direkt ins Elfmeterschießen. Davon sind die Löwen gerade aber ein gutes Stück entfernt...
Auswechslung TSV Buchbach - Leo Haas kommt für Daniel Muteba
Was für ein Nackenschlag für die Mannschaft von Alper Kayabunar, die eigentlich mit richtig viel Schwung aus der Kabine gekommen ist. Können die Löwen jetzt nochmal rankommen?
Tor! 1:3 - Albano Gashi
NEIN, tun sich vorerst nicht! Böser Fehlpass von Bell im Spielaufbau genau in den Fuß von Gashi. Der lässt sich nicht zwei Mal bitten und vollstreckt eiskalt flach links unten ins Tor. 3:1 für Buchbach!
Ein super Start für Sechzig in die zweite Halbzeit – nicht nur wegen des Anschlusstreffers. Kommen die Löwen nochmal zurück?
Tor! 1:2 (Elfmeter) - Arian Calderon
Calderon lässt sich die Chance nicht entgehen und schießt rechts unten ein. Nur noch 1:2 aus Löwen-Sicht!
Gelbe Karte für Daniel Muteba
Elfmeter Sechzig! Wagner wird auf rechts geschickt, kreuzt Muteba und zieht in den Strafraum ein. Muteba bringt den pfeilschnellen Löwen dabei zu Fall. Elfmeter und Gelb!
Boah! Calderon büffelt sich mit seinen fast zwei Metern in den Strafraum und bringt dabei im Zweikampf einen Gegenspieler zu Fall. Schiedsrichter Haslberger pfeift Foul, dabei kann der Junglöwe gar nichts dafür. Wenn ein solcher Körper erst einmal in Fahrt ist, ist es schwierig, ihn wieder zu bremsen.
Fiedler mit einem scharfen Freistoß von rechts. Der Abpraller landet bei Ott, dessen Schuss aber weit übers Tor geht.
Kayabunar hat zur Pause drei Wechsel vorgenommen, Niederlechner und Eberwein sitzen aber weiter auf der Bank.
Auswechslung TSV 1860 München - Lance Fiedler kommt für Mark Gevorgyan
Auswechslung TSV 1860 München - Brahim Moumou kommt für Emre Erdoğan
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Cristian Leone
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Buchbach stößt zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang Nummer eins. Die Löwen gehen mit einem 0:2-Rückstand in die Kabine.
Ott holt nochmal eine Ecke für die Löwen raus, doch auch die bringt nichts ein.
Wie wird Kayabunar in der Halbzeit reagieren? Mit Niederlechner und Eberwein hätte er noch zwei Top-Optionen für die Offensive in der Hinterhand. Buchbach dürfte sich im zweiten Durchgang früher oder später immer weiter zurückziehen, da könnte es einen Brecher brauchen.
Tor! 0:2 (Elfmeter) - Samed Bahar
Bahar lässt sich die Chance nicht nehmen und verwandelt eiskalt. 2:0 für Buchbach!
Elfmeter für Buchbach! Gevorgyan bekommt den Ball an die Hand, Schiedsrichter Haslberger zeigt sofort auf den Punkt!
Faßmann legt Muteba und wettert danach lautstark in Richtung des Mitspielers. Beine bezeichnende Aktion.
Vor den beiden Toren tut sich aktuell überhaupt nichts, das Spiel spielt sich überwiegend in den 20 Metern rund um die Mittellinie ab. Irgendwann kommt dann ein langer Ball nach vorne, der keinen Abnehmer findet. Eine zähe Angelegenheit...
Buchbach erweist sich weiter als extrem schwieriger Gegner für die Löwen, denen offensiv bislang komplett die Ideen fehlen. Irgendwas muss sich ändern, am besten schon vor der Halbzeit.
Muteba auf Höhe der Mittellinie mit gefährlichem Spiel gegen Wach. Er kommt aber um die Gelbe Karte herum.
Wie reagieren die Löwen nun? Bislang war das wenig von der Kayabunar-Elf, die zu wenig Tempo im Spiel hat und Buchbach kaum vor Aufgaben stellt.
Tor! 0:1 - Tobias Stoßberger
Jetzt ist es passiert! Sechzig leistet sich im Spielaufbau einen schlimmen Ballverlust und läuft so in eine Vier-gegen-Drei-Situation. Die spielen die Gäste richtig gut aus. Am Ende kommt Stoßberger frei zum Schuss und lässt Bachmann keine Chance. 1:0 für die Gäste!
Guter Spielzug von Buchbach! Muteba setzt sich nach einem Steilpass über rechts gut gegen Gevorgyan durch, doch sein Querpass landet in den Armen von Bachmann. Das hätte richtig gefährlich werden können für die Löwen!
Beinahe die Führung für die Sechzger! Nach einer schönen Kombination über Gevorgyan und Dressel kommt Ott an den Ball und versucht es mit einem Schlenzer aus 18, 19 Metern Entfernung. Knapp am rechten Pfosten vorbei!
Erste Chance für Sechzig! Faßmann steigt nach einer Ecke von rechts am höchsten und kommt zum Kopfball. Der kommt aber zu unplatziert und stellt kein Problem für Buchbach-Keeper Zech dar.
Noch läuft hier die Abtastphase. Buchbach hatte in den ersten Minuten etwas Übergewicht, mittlerweile stellt sich die Partie aber ausgeglichen dar. Klar ist: ein Selbstläufer wird das hier heute für die Löwen keinesfalls!
Auch wenn der harte Kern der Ultras heute fehlt und auch kein Vorsänger auf dem Zaun steht, gibt sich die Westkurve größte Mühe, für Stimmung im halbleeren Grünwalder Stadion zu sorgen.
Wagner kommt nach einer Flanke von links zum Kopfball, allerdings nur aus großer Distanz. Der Ball segelt ein gutes Stück am Kasten vorbei.
Gute Möglichkeit für Buchbach: Dressel verlängert eine Ecke von links knapp am zweiten Pfosten vorbei.
Dass er heute rotiert hat, hat Kayabunar vor der Partie auch mit dem Spiel gegen Landsberg begründet, das erst zwei Tage her ist. Einige Spieler hätten noch mit Wehwehchen zu kämpfen, sagte der Deutsch-Türke. Aus Löwen-Sicht ist die Ansetzung aber tatsächlich sehr ungünstig. Zwei Partien, auch wenn es Heimspiele sind, innerhalb von 48 Stunden gehen dann schon an die Substanz.
Bachmann nach einem Rückpass mit einer ersten Bogenlampe, die in hohem Bogen ins Aus segelt.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Sechzig stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann betreten beide Teams den Platz. Gleich geht's los!
Der Fan-Andrang bleibt weiter überschaubar. Sieht nicht so aus, als würde das Grünwalder Stadion heute voll werden.
Schiedsrichter ist heute Wolfgang Haslberger. Der 33-Jährige hat in dieser Saison bereits ein Zweitligaspiel und eine Partie im DFB-Pokal gepfiffen.
Auch Stadionsprecher-Legende Stefan Schneider freut sich über die heutigen Entwicklungen bei 1860. "Der Löwe ist zurück, das ist eine großartige Nachricht für den Klub. Das Wappen ist mit das Wichtigste bei einem Verein", sagt Schneider im Interview bei "DF1".
Noch sind im Grünwalder Stadion übrigens viele Plätze leer. Gut möglich, dass die Fans noch draußen in den Boazn noch ihr Bierchen austrinken müssen, bevors ins Stadion geht.
Für 1860 ist es heute ganz nebenbei noch ein historischer Tag: Die KGaA muss offiziell in die Insolvenz – und der Mutterverein bekommt sein achteckiges Löwen-Wappen zurück. Alle Hintergründe dazu finden Sie hier!
Zu unterschätzen sind die Buchbacher aber keineswegs: Das Team von Trainer Sven Zurawka holte aus den ersten sechs Regionalliga-Spielen 14 Punkte und ist damit sogar Tabellenführer.
Letztmals sind sich beide Klubs in der Saison 2021/22 gegenübergestanden, damals im Viertelfinale des Toto-Pokals. Seinerzeit trotzten die Löwen zwei Rückständen und setzten sich mit 3:2 durch. Ob Sechzig auch heute weiterkommt?
Die Aufstellung ist da! Anders als in den bisherigen Toto-Pokalspielen setzt Trainer Kayabunar heute auch auf einige etablierte Kräfte wie Kapitän Dressel. Routinier Niederlechner sitzt zunächst auf der Bank, Stammkeeper Eicher steht nicht im Kader und wird durch Bachmann ersetzt.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen Buchbach – Anpfiff ist am Dienstag um 19 Uhr!