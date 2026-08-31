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TSV 1860 stolpert gegen Kellerkind Landsberg: "Wir wussten, dass Rückschläge kommen"

Nach dem ernüchternden 1:1 gegen Landsberg mahnt Trainer Alper Kayabunar Geduld mit der neu formierten, jungen Löwen-Mannschaft. Im Toto-Pokal wartet mit Regionalliga-Tabellenführer Buchbach eine schwierige Aufgabe.
Ruben Stark |
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Gut Ding will Weile haben: 1860-Trainer Alper Kayabunar mahnt Geduld an.
Gut Ding will Weile haben: 1860-Trainer Alper Kayabunar mahnt Geduld an. © IMAGO/Heike Feiner

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