Der Toto-Pokal im Liveticker: TSV Geiselbullach gegen TSV 1860 München - Sechzig siegt souverän

Das Spiel ist aus! Der TSV 1860 gewinnt souverän mit 8:0 in Geiselbullach. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Abend.
Tor! 0:8 - Maximilian Wolfram
Wolfram köpft zum Endstand.
Freistoß für die Löwen. Wolfram haut den Ball aus knapp 25 Metern rechts am Tor vorbei.
Gelingt dem TSV Geiselbullach noch der Ehrentreffer? Die Hausherren wirken ausgepumpt, aber hätten sich bei der Atmosphäre schon noch eine Bude verdient.
Auswechslung TSV Geiselbullach - Stefan Held kommt für Korbinian Risse
Unter tosendem Applaus verlässt der Keeper das Feld, macht Platz für seinen Spielertrainer.
Kozuki will den Ball ins Tor tragen. Der Japaner umkurvt sämtliche Geiselbullacher, will ihn ins kurze Eck machen. Risse hält.
Das war nix! Althaus nimmt den Ball aus 16 Metern per Volley. Der fliegt weit über das Gehäuse von Risse, der hier ein starkes Spiel macht.
Auswechslung TSV 1860 München - Finn Fuchs kommt für Max Reinthaler
Auswechslung TSV 1860 München - Clemens Lippmann kommt für Kilian Jakob
Auswechslung TSV 1860 München - Samuel Althaus kommt für Justin Steinkötter
"Jetzt gehts zu einfach", sagt Scharpf von den Geiselbullachern. Den Hausherren geht die Luft aus. Bei Sechzig wird gleich noch ein Schwung Youngsters kommen.
Tor! 0:7 - Patrick Hobsch
Und wieder ist es Hobsch! Diesmal köpft der das Leder ins lange Eck.
Da rasten die Fans von "Olchings großer Liebe" aus. Keeper Risse macht sich breit, blockt den Ball von Steinkötter ab.
Tor! 0:6 - Justin Steinkötter
Jetzt trifft auch der Neuzugang aus der Regionalliga! Steinkötter bekommt den Ball an der rechten Strafraumkante, schlenzt ihn in die Maschen. Das wird ihm ein bisserl Auftrieb geben.
Jetzt schalten sich auch mal die Löwen-Fans ein. Vereinzelt stimmen die Anhänger Gesänge an. Auf dem Platz dominiert weiter ihr Klub.
Es geht aber erstmal weiter für Reinthaler.
Das sieht gar nicht gut aus. Reinthaler liegt am Boden, muss behandelt werden. Der Verteidiger bekam ordentlich auf den Schlappen.
Freistoß für Giesing aus rund 20 Metern. Philipp hat sich den Ball geschnappt, nagelt ihn aber Meter übers Tor der Hausherren.
Tor! 0:5 - Raphael Schifferl
Das war ein Willenstreffer! Der Österreicher, der sich hier einiges vorgenommen hatte, netzt aus kurzer Distanz ein.
Tor! 0:4 - Patrick Hobsch
"Hobschi sehr gut", sagt Glöckner. Der Löwen-Coach klatscht. Sein Stürmer bekommt den Ball im Strafraum, schließt in die lange Ecke ab.
Bachmann muss gleich zeigen, was er kann. Thurner zimmert drauf, zwingt den Löwen-Keeper zur Flugeinlage.
Auswechslung TSV 1860 München - Paul Bachmann kommt für Thomas Dähne
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s! Der letzte aus der Startformation gegen Osnabrück hat das Feld verlassen.
Halbzeitpause
Pause in Geiselbullach. Der Löwe führt standesgemäß mit 3:0. Für Sechzig trafen Christiansen und Hobsch.
Schifferl ist heute umtriebig. Der Innenverteidiger geht immer wieder mit nach vorne.
"Kommt Männer", schreit Glöckner. Seine Mannen haben in den letzten Minuten etwas nachgelassen.
Jetzt tobt die Arena! Greiner lauert am zweiten Pfosten, kommt knapp nicht an den Ball. Das hätte der Anschluss sein können. Der Fanklub von "Olchings großer Liebe" patscht gegen die Bande, stimmt jetzt auch Fangesänge an.
Ecke für Sechzig. Die ist aber einmal mehr zu ungenau. Diesmal köpft Reinthaler den Ball neben das Tor.
Geiselbullach klärt in höchster Not. Peters bekommt gerade noch so den Schlappen zwischen den Schuss von Hobsch.
Fast das 4:0 für Sechzig! Hobsch bekommt den Ball an der Strafraumkante, zieht ab. Der Schuss geht knapp am Tor vorbei.
Eines muss man den Hausherren lassen. Leidenschaft ist hier drin. Man stemmt sich mit aller Kraft dagegen.
Tor! 0:3 - Patrick Hobsch
Der Kapitän macht´s! Hobsch steht am zweiten Pfosten, nickt ein.
Wieder Ecke für Sechzig. Philipp bringt den Ball in den Strafraum auf Schifferl. Der Österreicher bekommt aber keinen Druck hinter die Pille.
Weiter geht´s. Der Löwe schnürt den TSV in die eigene Hälfte.
Trinkpause in Geiselbullach. Das ist bei den Temperaturen auch bitter nötig. Der Schiedsrichter gibt den Balljungen nochmal Anweisungen. Es gibt immer wieder zu wenige Bälle.
Philipp will Steinkötter schicken. Doch der Stürmer hat ein bisserl zu langsam geschalten.
Der Löwe hat einen Gang runter geschalten. Das liegt wohl auch an den Temperaturen. Es hat 30 Grad im Schatten. Geiselbullach wirft sich jetzt aber auch in jeden Zweikampf. Nur der Abschluss fehlt.
Schifferl fordert viele Bälle, baut das Spiel des TSV 1860 auf. Der Innenverteidiger will die Chance hier nutzen, sich für einen Ligaeinsatz empfehlen.
Eine Viertelstunde ist rum. Wenig überraschend gibt der Löwe den Ton an. Die Hausherren in Leuchtstift-Trikots tun sich in Sachen Chancenkreation schwer.
Tor! 0:2 - Patrick Hobsch
Jetzt klingelt es wieder! Wolfram zieht auf der linken Außenbahn an, flankt den Ball rein. Hobsch schiebt den Ball lässig an Risse vorbei.
"Oh nein", brüllt Glöckner bei der Löwen-Ecke. Der Ball flog auf den Schädel von Christiansen, der aber neben das Tor nickt.
Fast das 2:0 für Sechzig! Jakob flankt den Ball von der linken Außenbahn in den Strafraum, Hobsch verpasst knapp.
Tor! 0:1 - Max Christiansen
Was ein Strahl! Christiansen bekommt den Ball rund 20 Meter vor dem Tor, zimmert ihn eiskalt in die Maschen. Keine Chance für Risse.
Hobsch lauert im Strafraum. Aber Geiselbullach macht dicht. "Einfach und schnell", brüllt Coach Patrick Glöckner. Noch geht das nicht.
Held, Coach der Hausherren, ist schon voll in seinem Element. Er gibt jeden Spielzug vor, kommentiert alles, was sein Team hier tut.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Die Partie zwischen Geiselbullach und dem TSV 1860 läuft.
Jetzt gibt es noch die Bayern-Hymne, dann kann es losgehen. Hobsch ist Kapitän.
Die Auswechselspieler sind auf der Bank direkt neben den Plätzen. In wenigen Sekunden werden auch die Mannschaften einlaufen. Der Marsch erklingt schon.
Fußball-Romantik pur in Geiselbullach! Die Fans stehen auf Paletten-Tribünen rund um den Sportplatz. Die Hymne des TSV erklingt.
Auf diese Elf setzt Glöckner an der Schulstraße: Dähne, Philipp, Steinkötter, Christiansen, Kozuki, Reinthaler, Jokob, Maier, Wolfram, Hobsch, Schifferl.
Die Löwen sind auf dem Platz, machen sich warm. Bei schönstem Fußballwetter wird hier gleich gekickt.
1750 Zuschauer dürfen heute rein. "So viel hat Geiselbullach noch nie gesehen", sagt der Stadionsprecher. Davon sind natürlich über die Hälfte auch Löwen.
Da schau her! Geisselbullach hat sogar eine Hymne. Die schallt aus den Boxen. "An der Schulstraße, da wird es laut", heißt es darin: "Man spielt fürs Dorf, fürs große Ziel." Das ist definitiv die Überraschung im Toto-Pokal gegen den TSV 1860.
Es ist schon ordentlich was los in Geiselbullach. Angereist wird mit allem, nur nicht das Auto. E-Scooter, Radl oder die Fußmaschine. Die Straße vor dem Stadion ist gesperrt. Die Polizei riegelt alles ab.
Elf Mannschaften haben bereits das Achtelfinal-Ticket klargemacht, heute und morgen steigen die letzten Partien. Neben dem TSV 1860 sind u.a. auch noch die Drittligisten Regensburg und Schweinfurt gefordert. Aufsteiger Schweinfurt trifft im fränkischen Duell auf Bamberg, Regensburg muss am Mittwochabend in Kornburg ran.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Geiselbullach – Anpfiff ist um 18 Uhr!