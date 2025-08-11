"Schon als Löwen-Hochburg bekannt": Wie sich Geiselbullach auf 1860-Ansturm vorbereitet

Der TSV 1860 tritt am Dienstag in der zweiten Runde des Toto-Pokals beim TSV Geiselbullach an. Die Hausherren haben sich ein umfangreiches Sicherheitskonzept einfallen lassen.

11. August 2025 - 16:06 Uhr

Die Löwen-Fans werden zahlreich in Geiselbullach erscheinen. © IMAGO