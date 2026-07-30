Testspiel im Liveticker: FC Rottach-Egern gegen FC Bayern München - Kompany-Elf mit Torfestival

Spielende
Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt den letzten Test vor der Asienreise mit 15:0 bei Rottach-Egern. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Restwochenende.
Der FC Bayern gewinnt den letzten Test vor der Asienreise mit 15:0 in Rottach-Egern. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen.
Spielende
Das Spiel ist aus! Der FC Bayern gewinnt den letzten Test vor der Asienreise mit 15:0 bei Rottach-Egern. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Restwochenende.
Tor! 0:15 - Skender Nuraj
Der Youngster mit dem Schlusspunkt.
Tor! 0:14 - Joshua Kimmich
Der Kapitän darf auch nochmal! Kimmich schiebt von der Strafraumkante ein.
Tor! 0:13 - Aleksandar Pavlovic
Der Nationalspieler trifft aus der zweiten Reihe.
Die Partie plätschert jetzt so ein bisschen vor sich hin, wenngleich die Bayern natürlich weiterhin die Spielkontrolle haben.
Auswechslung FC Rottach-Egern - Lucas Pätzold kommt für Georg Scheuring
Der Kassier der Hausherren kommt in die Partie.
Die vielen Wechsel sorgen dafür, dass es alles nicht mehr so aus einem Fluss ist. Die neue Elf des FC Bayern muss sich erst einmal einfinden.
Auswechslung FC Bayern München - Skender Nuraj kommt für Armindo Sieb
Der Youngster, der normalerweise in der U17 spielt, bekommt Einsatzminuten.
Tor! 0:12 - Bastian Assomo
Der Youngster bekommt den Ball im Strafraum und schiebt ihn cool ins Tor. Der 16-Jährige gilt als echtes Juwel!
Tor! 0:11 - Bara Ndiaye
Was ein Schuss aus der zweiten Reihe! Ndiaye nagelt den Ball aus über 20 Metern ins Tor.
Kurios: Die Stimmung ist jetzt deutlich besser. Die Kinder auf der Tribüne schreien die Namen ihrer Stars, wenn die am Ball sind.
Die große Wechselrochade beim FC Bayern: Unter anderem Kimmich, Pavlovic, Assomo, Della Rovere und Ndiaye kommen in die Partie.
Die Granden des FC Bayern schauen die Partie im Schatten.
Tor! 0:10 - Armindo Sieb
Jetzt ist es zweistellig! Sieb köpft den Ball schön ins Tor.
Tor! 0:9 - João Palhinha
Der Portugiese schiebt den Ball aus rund 17 Metern in die lange Ecke.
Auswechslung FC Bayern München - Nathaniel Brown kommt für Vincent Manuba
Das Debüt für den Verteidiger. Dafür gibt es Applaus von den Rängen.
Manuba liegt verletzt auf dem Boden. Das Talent verlässt den Platz.
Tor! 0:8 - Armindo Sieb
Der Leihrückkehrer schiebt aus kurzer Distanz ein.
Tor! 0:7 - Maycon Cardozo
Cardozo mit Köpfchen! Der Youngster köpft eine schöne Chávez-Flanke ins Tor.
Chávez probiert es aus rund 17 Metern. Der Ball geht aber knapp am Tor vorbei.
Die Münchner geben weiterhin den Ton an, aber noch kein weiterer Treffer.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht´s am Tegernsee.
Ulreich ist schon auf dem Ergometer, wird ausgewechselt. Das ist deutlich anstrengender als die erste Halbzeit für den Keeper. Er hatte nicht wirklich etwas zu tun.
Halbzeitpause
Pause am Sportplatz Birkenmoos. Die Bayern führen "nur" mit 6:0 gegen den Lokalmatadoren Rottach-Egern. Besonders stechen Bischof, Chávez und Ibrahimovic heraus.
Tor! 0:6 - Maycon Cardozo
Die Münchner kombinieren sich durch den Strafraum. Cardozo versenkt am Ende.
Tor! 0:5 - Arijon Ibrahimović
Jetzt aber! Ibrahimovic haut den Ball aus kurzer Distanz humorlos ins Tor. Keine Chance für Zimmer.
Weiterhin keine weiteren Tore am Tegernsee. Und das, obwohl sich die Partie nahezu ausschließlich in der Hälfte der Hausherren abspielt.
Seit rund 30 Minuten ist kein Tor mehr für die Münchner gefallen. Ein kleiner Erfolg für die Habersetzer-Elf.
Neuer, Urbig und Kimmich radeln weiterhin im Zelt nebenan.
Die Bayern tun sich aktuell schwer, den Ball über die Torlinie zu bringen. Ob es an den Temperaturen liegt? Es hat hier am Tegernsee weiterhin über 30 Grad.
Ecke für den FC Bayern. Ibrahimovic spielt diese kurz aus, flankt dann in den Strafraum. Der Ball findet aber keinen Abnehmer.
Auswechslung FC Bayern München - Hiroki Ito kommt für Min-jae Kim
Ibrahimovic, Bischof und Chávez stechen bisher heraus. Das Trio versucht sich immer wieder gut in Szene zu setzen.
Die Bayern schnüren Rottach-Egern weiterhin ein, aber es fehlt aktuell im letzten Drittel an der Durchschlagskraft.
Die Bayern bereiten den ersten Wechsel vor. Ito wird bei der nächsten Unterbrechung in die Partie kommen.
Die Hydration Break, wie es bei der WM hieß, ist vorbei. Weiter geht es!
Trinkpause in Rottach-Egern. Während die erste Elf des FC Bayern zu den Getränken greift, radeln sich Neuer, Brown und Co. im Zelt warm. Sie werden allesamt später rund 30 Minuten Einsatzzeit bekommen.
Zimmer mit einer starken Parade! Der Keeper von Rottach-Egern taucht ab, lenkt einen Schuss von Bischof um den Pfosten.
Dass in den vergangenen Minuten kein Tor gefallen ist, liegt nicht an Befreiungsaktionen der Hausherren. Vielmehr mangelt es aktuell an der Schussgenauigkeit.
Die Hausherren wissen gar nicht, was hier passiert, können nur zuschauen. Das könnte eine ordentliche Schlappe werden, wenngleich es natürlich für die Mannen vom Tegernsee um das Spiel an sich geht.
Tor! 0:4 - Felipe Chávez
Traumtor! Chávez schlägt einen Haken und lupft den Ball ins Tor.
Tor! 0:3 - Felipe Chávez
Der Nationalspieler Perus bekommt den Ball im Strafraum, fackelt nicht lange und haut ihn ins Tor.
Tor! 0:2 - Arijon Ibrahimović
Cardozo flankt den Ball in den Fünfmeterraum, Ibrahimovic schiebt eiskalt ein.
Tor! 0:1 - Filip Pavic
Ecke für den FC Bayern. Der Youngster köpft ein.
Der nächste Abschluss. Chavez haut drauf. Aber nichts ist es mit dem Tor. Kurios: Die Hausherren können kaum einen Pass spielen, dann ist der Ball schon wieder weg.
Lattenknaller! Bischof fasst sich ein Herz und haut von der Strafraumkante drauf. Der Ball klatscht ans Aluminium.
Die Bayern geben direkt den Ton an, schnüren die Hausherren ein.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht´s! Die Partie läuft.
Während Vincent Kompany der Mannschaft noch die letzten Worte mit auf den Weg gibt, schlecken viele Zuschauer ein Eis. Es ist prügelheiß am Sportplatz. Übrigens: Brown wird sein Debüt für die Münchner geben. Er soll, wie auch die anderen Nationalspieler 30 Minuten bekommen.
Die Bayern machen sich bereit für das traditionelle Testspiel. In wenigen Minuten geht es los.
Ehrenpräsident Uli Hoeneß ist trotz der Hitze beim Testspiel vor Ort. Er will sich wohl ein Bild von der Stimmung machen. Auch CEO Jan-Christian Dreesen, Sportdirektor Christoph Freund sowie NLZ-Sport-Boss Michael Wiesinger sind an der Anlage.
Ob es schon der letzte Startelfeinsatz für Boey und Palhinha ist? Beide Akteure will der FC Bayern im Sommer verkaufen. Das machte jüngst nochmal Sportvorstand Max Eberl klar. Zur Wahrheit gehört aber auch: Aktuell hat man noch keine Transfer-Lösung gefunden.
Während noch längst nicht alle Fans bei den heißen Temperaturen am Sportplatz sind, steht die Aufstellung von Kompany schon fest: Ulreich - Kim - Bischof - Palhinha - Ibrahimovic - Boey - Chávez - Cardozo - Sieb - Manuba - Pavic.
Nach dem Goretzka-Abschied wird Tom Bischof immer wichtiger beim FC Bayern. "Ich will jetzt den nächsten Schritt machen", sagt er. Wer jetzt um seinen Platz in der Stammelf kämpfen muss.Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Bayern treffen auf Rottach-Egern – Anpfiff ist am Donnerstag um 18 Uhr!