AZ-Plus

Fünf-Sterne-Trainingslager: FC Bayern wechselt Hotel am Tegernsee

Der FC Bayern residiert am Tegernsee diesmal nicht im "Seehotel Überfahrt".
Autorenprofilbild Maximilian Koch
Maximilian Koch |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ als Quelle bevorzugen
In Trainingslager am Tegernsee angekommen: Bayern-Trainer Vincent Kompany.
In Trainingslager am Tegernsee angekommen: Bayern-Trainer Vincent Kompany. © IMAGO

Traditionen sind dem FC Bayern wichtig, nicht zuletzt Uli Hoeneß, dem Aufsichtsrat, Ehrenpräsidenten und personifizierten "Mia san mia". Wenn die Profi-Mannschaft ihr Trainingslager am Tegernsee abhält, lädt Hoeneß, der "Patron vom Tegernsee", das ganze Team immer zu einem Grillabend ein, sofern es terminlich passt.

FC Bayern wohnte zuletzt im "Seehotel Überfahrt"

Die Bayern kommen dann mit ihrem roten Mannschaftsbus heraufgefahren zum "Freihaus Brenner", gleich unterhalb des Hoeneß-Anwesens in Bad Wiessee. In der Villa wohnte einst Playboy Gunter Sachs. Man hat von dort einen herrlichen Blick über den See. Ob Vincent Kompany und seine Stars auch diesmal vorbeischauen? Es wäre jedenfalls keine Überraschung.

Anzeige für den Anbieter Spotify über den Consent-Anbieter verweigert

Mit einer anderen Tradition brechen die Münchner hingegen heuer: Sie wohnen während des Trainingslagers nicht mehr im "Seehotel Überfahrt" in Rottach-Egern, sondern im moderneren Parkhotel "Egerner Höfe". Das Fünf-Sterne-Haus gehört der Molkerei Ehrmann, schon 2024 wurde der Deal für drei Jahre geschlossen. Ehrmann ist Sponsor der Bayern-Frauen.

Hier residierte der FC Bayern in den vergangenen Jahren: Das Seehotel Überfahrt.
Hier residierte der FC Bayern in den vergangenen Jahren: Das Seehotel Überfahrt. © IMAGO

Den FC Bayern erwarten diverse Annehmlichkeiten 

Weil der FC Bayern im Sommer 2025 wegen der Klub-WM keine Zeit für ein Trainingslager hatte, steht nun die Premiere in dem Luxus-Hotel mit Panorama-Blick auf den Wallberg an. In den insgesamt 108 Zimmern erwarten Vize-Kapitän Joshua Kimmich und Co. diverse Annehmlichkeiten. Es gibt zudem den 1500 Quadratmeter großen Mangfall-Spa mit Saunen, Dampfbad, Pool und einer Kryokammer (Ganzkörperkältetherapie), die minus 85 bis minus 160 Grad kalt ist. Das hilft bei der Regeneration nach anstrengenden Einheiten.

Und auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Sternekoch Thomas Kellermann serviert im Gourmet-Restaurant feinste Menüs. Nachteil für die Stars: Das neue Hotel ist nicht direkt am Ufer gelegen, für einen Sprung in den See müssen sie ein paar hundert Meter laufen oder radeln. Aber das dürfte zu verkraften sein.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.