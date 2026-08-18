Neben Felix Weber, der nicht mit nach Aubstadt reist, ist auch Raphael Wach fraglich. "Er ist in Memmingen umgeknickt und hat anschließend signalisiert, dass es nicht mehr weitergeht", erklärte der Chefcoach, der Wach zu Beginn der zweiten Hälfte ausgewechselt hatte: "Wir werden vor dem Spiel bewerten, wie weit er schon ist." Lesen Sie hier mehr!
Liveticker: TSV Aubstadt gegen TSV 1860 München heute live
Englische Woche für die Löwen! Am Dienstagabend geht es für das Team von Trainer Alper Kayabunar zum TSV Aubstadt. Kann Sechzig nach dem 3:0-Sieg beim FC Memmingen nachlegen?
Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Aubstadt
Austragungsstätte: NGN-Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Dienstag zu Gast in Aubstadt – Anpfiff ist um 19 Uhr!