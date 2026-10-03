Liveticker: TSV 1860 München gegen SpVgg Ansbach – deutlicher Sieg zum Wiesn-Abschluss

Wieder eine symptomatische Situation für das Spiel: 1860 eigentlich mit einer guten Chance, Niederlechner hat viel Platz und geht mit viel Tempo auf den Ansbacher Strafraum zu. Er probiert Deniz mitzunehmen, doch sein Ball auf Sechzigs Spielmacher ist viel zu ungenau. Die gute Möglichkeit verpufft!