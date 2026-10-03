Liveticker: TSV 1860 München gegen SpVgg Ansbach – deutlicher Sieg zum Wiesn-Abschluss

Spielende
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Der TSV 1860 gewinnt deutlich mit 4:0 gegen die SpVgg Ansbach. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
In der Blitztabelle springen die Löwen auf Rang vier, einen Punkt hinter dem Duo Eichstätt und Memmingen.
Es ist das Traum-Ergebnis für alle Sechzger am letzten Wiesn-Wochenende! Ob sich der ein oder andere heute noch eine Maß gönnt?
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Tunay Deniz
Auswechslung TSV 1860 München - Benedikt Hoppe kommt für Lasse Faßmann
Auswechslung TSV 1860 München - Mathew Collins kommt für Emre Erdoğan
Tor! 5:0 - Tunay Deniz
Und er hat es erneut getan: Deniz trifft per Freistoß sehenswert zum 4:0!
Auswechslung SpVgg Ansbach - Lukas Oberseider kommt für Lucas Beetz
Auswechslung SpVgg Ansbach - Leon Stauber kommt für Patrick Kroiß
Das Spiel ist selbstverständlich entschieden. 1860 nimmt ein bissl Gas vom Pedal, Ansbach gibt zwar nicht auf, wirkt aber in der zweiten Hälfte etwas überfordert.
Auswechslung TSV 1860 München - Cristian Leone kommt für Florian Niederlechner
Das hätte gut und gern das 4:0 sein können! Gevorgyan legt perfekt in den Strafraum zu Erdogan ab. Der halblinks alle Zeit der Welt hat, doch sein Versuch landet in den Armen des Torhüters. Da war mehr drin!
Auswechslung SpVgg Ansbach - Lukas Schmidt kommt für Ben Müller
Auswechslung SpVgg Ansbach - Ken Mata kommt für Mirko Puscher
Auswechslung SpVgg Ansbach - Luis Althaus kommt für Dino Nuhanovic
Tor! 3:0 - Fabio Wagner
Der beste Löwe seit seiner Einwechslung belohnt sich selbst und trifft nach einem Doppelpass im Sechzehner zum vorentscheidenden 3:0! Giesing bebt, warum nicht gleich so?
Sechzig spielt weiter auf der dritte Tor! Die Fans in Giesing dürften sich fragen: Warum nicht gleich so?
Tor! 2:0 - Florian Niederlechner
Er kann es doch noch! Deniz flankt hoch in den Sechzehner, Niederlechner steigt am höchsten und nickt am langen Pfosten ein. 2:0!
1860 ist durch das Tor aufgewacht! Deutlich mehr Tempo und Offensiv-Power nun im Spiel der Löwen. Sechzig nun deutlich am Drücker.
Weber-Doppelpack? Nicht ganz. Niederlechner verlängert mit der Hacke auf Wagner, dessen Hereingabe Weber knapp verpasst.
Tor! 1:0 - Felix Weber
Und da ist der Ball endlich drin! Wieder ist es Wagner über die rechte Seite, dieses Mal findet seine Hereingabe einen Abnehmer: Weber steht am Fünfer goldrichtig und drückt den Ball über die Linie.
Wagner mit Tempo über die rechte Seite, der Youngster hat viel Platz und Zeit. Doch sein Zuspiel in den Rückraum ist zu ungenau, Wach kommt nicht an den Ball.
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Drei Minuten werden nachgespielt.
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Raphael Ott
Verletzungsunterbrechung in Giesing. Ott liegt am Boden und muss behandelt werden. Es wird nicht weitergehen für den Rückkehrer.
Jetzt aber Ott mal mit einer guten Hereingabe, der Ball ist aber minimal zu hoch für Niederlechner. Der Kapitän bekomt keinen Druck hinter den Ball.
Auch 1860 hat vor der Pause die dicke Gelegenheit auf die Führung. Erdogan tankt sich auf der linken Seite durch und legt den Ball perfekt zurück in Richtung Elfmeterpunkt. Ott mit dem Schuss, doch ein Verteidiger der Gäste wirft sich in den Versuch und klärt zur Ecke.
Was für ein Fehler von Eicher! Sechzigs Torwart legt den Ansbacher quasi das Tor auf, doch dann schaltet die restliche Hintermannschaft blitzschnell und ist schnell hinter dem Ball. Den Schuss kann Faßmann auf der Linie klären.
Balleroberung 1860, doch dann steht alles bei den Löwen. Deniz bleibt nichts anderes übrig, als es selbst aus der Distanz zu probieren.
Gelbe Karte für Tobias Dietrich
Das war ganz knapp! Wach nimmt einen Abpraller volley, sein Versuch aus der zweiten Reihe streift noch den Außenpfosten.
Eicher heute übrigens im Király. -Look: Neongelbes Torwart-Trikot und graue Jogginghose.
Wieder eine symptomatische Situation für das Spiel: 1860 eigentlich mit einer guten Chance, Niederlechner hat viel Platz und geht mit viel Tempo auf den Ansbacher Strafraum zu. Er probiert Deniz mitzunehmen, doch sein Ball auf Sechzigs Spielmacher ist viel zu ungenau. Die gute Möglichkeit verpufft!
Beide Teams lassen in der Anfangsphase viel zu! Doch immer wieder ist der letzte Ball nicht gut.
Und nun auch die erste gute Möglichkeit für die Gäste! Ansbach kombiniert sich Richtung Sechzehner, Manz schließt mit voller Wucht ab, doch Gevorgyan wirft sich in den Schuss und blockt den Ball zur Ecke.
Die erste dicke Chance für die Löwen. Erdogan setzt Niederlechner in der Spitze ein, der Ersatz-Kapitän zieht von halbrechts außerhalb des Strafraums ab. Der Ball rauscht am langen Pfosten vorbei.
Viele unnötig Ballverluste der Löwen in den ersten Minuten.
Anpfiff 1. Halbzeit
Die Teams kommen auf dem Rasen, gleich geht's los! Können die Löwen im zweiten Wiesn-Heimspiel den zweiten Sieg feiern?
Mit Eric Weeger steht ein Ex-Löwe bei den Gästen in der Anfangsformation. Bis 2020 kickte der Innenverteidiger bei 1860.
Der Gegner aus Ansbach belegt aktuell nur Rang 16, konnte aber die letzten beiden Partien gewinnen.
Tabellenführer Buchbach hat gestern die erste Saisonpleite hinnehmen müssen. Bei einem Sieg heute könnten die Löwen den Abstand auf sieben Zähler verkürzen - bei weiterhin einem Spiel weniger als die Buchbacher. Zudem wäre die 1860-Elf mit einem Heimdreier punktgleich mit dem Tabellendritten aus Unterhaching.
Als Kapitän führt heute Niederlechner die Löwen auf das Spielfeld.
Die Aufstellung ist da! Eicher ist zurück im Tor, Kapitän Dressel fällt aus. Auch Dordan taucht nicht auf dem Spielberichtsbogen auf, Eberwein steht hingegen heute wieder im Kader.
Auf der Jagd nach Toren und Punkten greifen beim TSV 1860 Dirigent Tunay Deniz, Trainer Alper Kayabunar und Talent Emre Erdogan in die Trickkiste, um die Löwen-Gegner zu verwirren. Lesen Sie hier mehr!
Ein Ex-Löwe hatte zuletzt dreifachen Grund zu feiern. In der AZ spricht Burghausen-Kapitän Felix Bachschmid über das krachende Duell mit seinem Ex-Klub und sein bitteres Aus in Giesing. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Ansbach – Anpfiff ist um 14 Uhr in Giesing.