AZ-Plus

Wie sehr stimmt der Löwen-Takt nach zehn Spielen? "Dann ist da schon sehr viel drin"

Rang sieben nach zehn Regionalliga-Spielen – wie ist dieser Platz für den TSV 1860 zu bewerten? Dirigent Tunay Deniz zieht angesichts der Umstände ein positives Zwischenfazit, Eric Uhlmann sieht "viel Potenzial"
Matthias Eicher
Ruben Stark |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Mit dem Taktstock in der Hand: Präsident Gernot Mang, Stadionsprecher Sebastian Schäch und Angreifer Arian Calderon stimmen im "Himmel der Bayern" den Sechzgermarsch an.
Mit dem Taktstock in der Hand: Präsident Gernot Mang, Stadionsprecher Sebastian Schäch und Angreifer Arian Calderon stimmen im "Himmel der Bayern" den Sechzgermarsch an. © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar