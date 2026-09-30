Wie sehr stimmt der Löwen-Takt nach zehn Spielen? "Dann ist da schon sehr viel drin"

Rang sieben nach zehn Regionalliga-Spielen – wie ist dieser Platz für den TSV 1860 zu bewerten? Dirigent Tunay Deniz zieht angesichts der Umstände ein positives Zwischenfazit, Eric Uhlmann sieht "viel Potenzial"

30. September 2026 - 15:57 Uhr

Mit dem Taktstock in der Hand: Präsident Gernot Mang, Stadionsprecher Sebastian Schäch und Angreifer Arian Calderon stimmen im "Himmel der Bayern" den Sechzgermarsch an. © IMAGO/Ulrich Wagner