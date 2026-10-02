Personalsorgen vor Ansbach: 1860 bangt um Stammspieler-Quartett

Den TSV 1860 plagen vor dem letzten Wiesn-Heimspiel gegen die SpVgg Ansbach am Samstag Personalsorgen. Gleich vier Stammspieler stehen auf der Kippe. Bei zwei Youngsters gibt es immerhin positive Nachrichten.

Geht da noch ein Dreier vor dem Kehraus? Am Samstag empfängt der TSV 1860 die SpVgg Ansbach (14 Uhr/BR und im AZ-Liveticker) zum letzten Wiesn-Heimspiel dieses Jahres. Die Löwen wollen nach der bitteren 1:3-Niederlage bei Wacker Burghausen Wiedergutmachung, müssen dabei aber womöglich auf vier Stammspieler verzichten.

Wie Trainer Alper Kayabunar bei der Spieltags-Pressekonferenz am Freitagmorgen mitteilte, stehen Torhüter Vitus Eicher, Innenverteidiger Lasse Faßmann, Kapitän Dennis Dressel und Torjäger Michael Eberwein auf der Kippe.

Löwen-Quartett auf der Kippe: Entscheidung erst nach Abschlusstraining

"Ich habe mir extra einen Zettel vorbereitet, weil wir dieses Mal tatsächlich ein paar Themen haben", scherzte der Löwen-Coach, als ihm die Standard-Frage nach der Personalsituation gestellt wurde. Hinter dem Quartett stehe aktuell noch "ein Fragezeichen. Wir haben jetzt dann noch das Abschlusstraining, in dem wir das eine oder andere beobachten wollen. Bei ihnen werden wir dann erst danach wissen, wie der Stand ist".

Positive Nachrichten gab es immerhin von zwei Junglöwen: Die zuletzt angeschlagenen Emre Erdogan und Lance Fiedler haben sich wieder fit gemeldet und werden gegen Ansbach zur Verfügung stehen. "Bei ihnen können wir Entwarnung geben. Das hat gestern schon richtig gut geklappt und wir gehen davon aus, dass es bei ihnen kein Fragezeichen gibt."