Tor! 4:1 - Johannes Theinhardt

Und da ist der Anschlusstreffer für die Gäste! Theinhardt schießt sich den Ball nach einer unübersichtlichen Flanken-Situation im Strafraum selbst an die Hand. Die Kugel fliegt in hohem Bogen ins Löwen-Tor. Streng genommen hätte der Treffer nicht zählen dürfen, aber für den Ausgang der heutigen Partie dürfte das keine großen Auswirkungen haben.