Spielende
Schluss! Die Löwen gewinnen zum Jahresabschluss mit 4:2 gegen den FC Schweinfurt 05. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!
Der TSV 1860 feiert einen überzeugenden 4:2-Sieg gegen den FC Schweinfurt 05. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Die Löwen gewinnen zum Jahresabschluss mit 4:2 gegen den FC Schweinfurt 05. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!
Tor! 4:2 - Pietro Besso
Und Schweinfurt verkürzt erneut! Die Löwen können eine Ecke nicht richtig klären. Der Ball wird noch einmal in den Strafraum geflankt, wo Besso völlig frei zum Abschluss kommt. Eicher ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht verhindern.
Die Nachspielzeit beträgt zwei Minuten....
Auswechslung TSV 1860 München - Edon Krasniqi kommt für Moritz Seiffert
Auswechslung TSV 1860 München - Mathew Collins kommt für Raphael Wach
Auswechslung TSV 1860 München - Julian Bell kommt für Lance Fiedler
Gelbe Karte für Kevin Frisorger
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Radzivon Hushcha kommt für Berkay Öztürk
Tor! 4:1 - Johannes Theinhardt
Und da ist der Anschlusstreffer für die Gäste! Theinhardt schießt sich den Ball nach einer unübersichtlichen Flanken-Situation im Strafraum selbst an die Hand. Die Kugel fliegt in hohem Bogen ins Löwen-Tor. Streng genommen hätte der Treffer nicht zählen dürfen, aber für den Ausgang der heutigen Partie dürfte das keine großen Auswirkungen haben.
Fast der Ehrentreffer für die Gäste, doch Stahl trifft nur das Aluminium!
Stadionsprecher Sebastian Schäch stimmt bei seiner Durchsage schon mal ein "festliches und besinnliches 'Einmal Löwe, immer Löwe'" an. So muss das sein auf Giesings Höhen!
Tor! 4:0 (Elfmeter) - Dennis Dressel
Und auch Dressel lässt sich die Chance nicht entgehen! Der Kapitän verwandelt locker halblinks zum 4:0. Das ist die Entscheidung!
Elfmeter für Sechzig! Fiedler wird mit einem langen Ball in den Strafraum geschickt und dort vom Gegner gefoult. Wieder zeigt Knauer auf den Punkt, wieder ist die Entscheidung unstrittig. Dressel tritt an...
Erste Möglichkeit für Calderon! Der Junglöwe wird von Eberwein gut steil geschickt, trifft dann aber das Tor nicht.
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Emre Erdoğan
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Florian Niederlechner
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Kevin Frisorger kommt für Gil Ebner
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Valentin Schmitt kommt für Philipp Hack
Aktuell deutet hier wenig darauf hin, dass sich am Spielausgang noch groß etwas ändern wird. Sechzig lässt es zwar deutlich ruhiger angehen, als insbesondere zu Beginn der ersten Halbzeit, hat das Spiel aber weiter voll im Griff. Von den Gästen kommt insgesamt viel zu wenig.
Gelbe Karte für Berkay Öztürk
Da schau her! Seiffert zirkelt eine Ecke von der rechten Seite direkt aufs Tor. Der Ball landet allerdings auf der Latte, sodass es Abstoß für Schweinfurt gibt.
Fast das 4:0 für Sechzig! Leone erläuft eine zu kurz geratene Kopfball-Rückgabe zu Motti und versucht, den Ball über den Keeper zu lupfen. Der Lupfer selbst funktioniert auch, geht aber nicht aufs Tor. Trotzdem eine gute Aktion vom Junglöwen!
Auswechslung 1. FC Schweinfurt 05 - Jason Prodanovic kommt für Nils Piwernetz
Dellinger versucht es mit einem Schuss aus der Distanz, doch auch der ist für Eicher überhaupt kein Problem. Offensiv kommt von den Gästen heute wirklich wenig.
Beide Mannschaften sind übrigens unverändert aus der Kabine gekommen. Bei Sechzig ist das nachvollziehbar, aber bei Schweinfurt?
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Sechzig stößt zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang eins! Sechzig geht dank einer extrem starken Anfangs-Viertelstunde mit einer 3:0-Führung in die Kabine.
Die Nachspielzeit beträgt eine Minute.
Starke Offensiv-Aktion von Niederlechner, der den Ball nicht aufgibt und nach einer eigenen Grätsche noch einen Eckball für seine Mannschaft rausholt. Dafür bekommt der Routinier Szenenapplaus.
Chance für Sechzig! Eberwein kommt rechts im Strafraum an den Ball, scheitert aber an Motti.
Dellinger geht mit hohem Bein in den Zweikampf mit Weber und trifft seinen Gegenspieler am Kopf. Schiedsrichter Knauer lässt die Gelbe Karte stecken.
Aktuell plätschert das Spiel ein bisserl vor sich hin. Sechzig muss mit dem 3:0 im Rücken nicht mehr viel machen und Schweinfurt scheint dazu heute ohnehin nicht in der Lage. Ist das Spiel schon entschieden oder wird's womöglich irgendwie doch nochmal spannend?
Das sieht man auch nicht jeden Tag: Jetzt schwappt sogar eine La Óla durch das Grünwalder Stadion! Die Fans sind sichtlich zufrieden mit der Leistung ihrer Mannschaft.
Die Löwen lassen hier weiter überhaupt nichts anbrennen. Schweinfurt gibt heute bislang aber auch einen äußerst dankbaren Sparringspartner ab.
Gute Freistoß-Variante der Löwen. Dann schießt Niederlechner aber Teamkollege Weber ab, die Kugel landet im Toraus. Zudem muss Weber jetzt nochmal behandelt werden. Das war aber auch ein ordentliches Gerät von Niederlechner...
Den Schnüdeln sind die weichen Knie deutlich anzumerken – und das nicht nur wegen der eisigen Temperaturen. Auch mit der Atmosphäre im Grünwalder Stadion muss ein "normaler" Regionalligist erst einmal klarkommen. Schweinfurt gelingt das bislang noch nicht.
Brechen die Löwen heute ihren Torrekord für diese Saison? Gegen Ansbach und Buchbach erzielten die Münchner jeweils vier eigene Treffer, heute stehen sie schon bei deren drei.
Tor! 3:0 (Elfmeter) - Michael Eberwein
Eberwein bleibt am Punkt eiskalt und versenkt locker in die Mitte. 3:0 für Sechzig!
Elfmeter für Sechzig! Erdogan wird im Strafraum gefällt. Knauer zeigt auf den Punkt. Das war aber auch eine klare Angelegenheit!
Jetzt gibt Sechzig den Gästen etwas Luft zum Durchschnaufen. War aber auch klar, dass sie dieses irre Tempo nicht auf Strecke würden durchhalten können. Immerhin hat sich das Team von Kayabunar für seine starke Anfangsphase belohnt.
Die Gäste aus Unterfranken werden hier von Sechzig in den ersten Minuten regelrecht hergespielt. Mit einem solchen Auftakt war wirklich nicht zu rechnen. Die Fans sind zurecht aus dem Häuschen!
Faßmann beinahe mit dem 3:0! Der Innenverteidiger kommt nach einer flach in den Strafraum gespielten Ecke völlig frei zum Abschluss. Motti ist zur Stelle und hat den Ball sicher. Was für ein Auftakt von Sechzig!
Und schon ist Weber wieder zurück auf dem Platz...
Tor! 2:0 - Felix Weber
Was ist denn hier los?! 2:0 für Sechzig! Weber kommt nach einer Flanke von rechts völlig frei zum Kopfball und lässt Motti keine Chance. Der Torschütze hat sich bei seinem Treffer aber wehgetan und muss behandelt werden.
Dennoch: Die Löwen sind durch die zweiwöchige Pause keineswegs aus dem Tritt gekommen, im Gegenteil. Einen solch furiosen Start hat Sechzig in dieser Saison in kaum einer Partie hingelegt.
Und fast das 2:0 hinterher! Wach legt vor dem Strafraum gut ab auf Niederlechner, der das Tor aus aussichtsreicher Position aber deutlich verfehlt. Da muss er mehr draus machen!
Tor! 1:0 - Cristian Leone
Tooooooor für die Löwen! Niederlechner wird im Strafraum vom Gegner abgegrätscht. Die Kugel rollt aber genau zu Leone, der an Keeper Motti vorbeigeht und aus schwierigem Winkel zum 1:0 einschiebt!
Nun auch eine erste Torannäherung der Gäste. Hack versucht es aus der Distanz. Der Schuss ist kein Problem für Eicher.
Leone bedient Niederlechner, der im Strafraum zu Boden geht. Schiedsrichter Knauer lässt aber weiterspielen. Das war zu wenig für einen Elfmeter.
Erster guter Abschluss für Sechzig! Eberwein versucht es aus der Distanz. Der Ball zischt knapp am linken Pfosten vorbei.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Schweinfurt stößt an!
Die Löwen spielen heute übrigens ausnahmsweise nicht in ihren Heim-, sondern in ihren mintgrünen Ausweichtrikots. Ob die Leiberl ebenfalls Glück bringen?
Das Schiedsrichtergespann um Christopher Knauer führt beide Teams auf den Platz. In der Stehhalle präsentieren die Fans eine große Choreo, auch die Westkurve ist auf Temperatur!
Durch die Spielabsage von Buchbach könnten die Löwen heute noch auf Rang zwei springen und dort auch überwintern. Im Falle eines Sieges würde der Rückstand auf Tabellenführer Memmingen auf fünf Zähler schrumpfen. Also: Auf geht's, ihr Löwen!
Wer die heutige Partie im Bewegtbild verfolgen will, kann das natürlich gerne tun: Gemeinsam mit dem BR überträgt die AZ das Löwen-Heimspiel gegen Schweinfurt im Livestream. Hier geht's lang!
Als Tabellenzwölfter laufen die "Schnüdel" derzeit ihren Ansprüchen hinterher. Zuletzt zeigte die Formkurve aber nach oben. Aus den vergangenen drei Spielen holten die Schweinfurter immerhin zwei Siege und ein Remis.
Seit gestern hält der Winter in Deutschland Einzug und wirkt sich natürlich auch wieder auf den Spielbetrieb aus. In den fünf Regionalligen wurden für diesen Spieltag schon fast zwei Dutzend Spiele abgesagt. Auch die bayerische Staffel ist betroffen. Unter anderem können die Partien von Tabellenführer Memmingen und Verfolger Buchbach witterungsbedingt nicht stattfinden.
Die Aufstellung ist da! Diese Löwen-Startelf schickt Kayabunar heute zum Jahresabschluss gegen Schweinfurt auf den Platz:
Wie der TSV 1860 soeben bekannt gab, kann das Spiel trotz des Schneefalls wie geplant stattfinden. Der Rasen im Grünwalder Stadion ist frei, die Tribünen und die Wege rund um das Stadion werden geräumt.
"Ich finde es legitim": Dressel schließt sich Mangs Aufstiegs-Ansage an
Der 1860-Kapitän spricht vor dem letzten TSV-Spiel des Jahres gegen Schweinfurt über die Hinrunde, öffentliche Aufstiegsambitionen, den Löwen-Kader, seine Rückkehr und das fehlende Comeback-Tor. Lesen Sie hier mehr!
Während die Löwen am ersten Rückrunden-Spieltag spielfrei hatten, hat Tabellenführer Memmingen 2:0 gegen Landsberg gewonnen den Vorsprung auf sieben Zähler ausgebaut. Aktuell liegen die Sechzger auf Rang drei, neuer Zweiter ist Buchbach.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am 27. November Schweinfurt – Anpfiff im Grünwalder Stadion ist um 19 Uhr!