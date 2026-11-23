Nach zunächst defensiven Äußerungen zu den Zielen hat sich der Wind beim TSV 1860 mittlerweile gedreht. Warum sich Präsident Gernot Mang und Co. jetzt aus der Deckung wagen und den Aufstieg klar benennen.

Der Fußball ist ein wahres Floskel-Fest. Und die Floskel ist des Löwen liebster Freund. "Wir denken von Spiel zu Spiel", sagt Cheftrainer Alper Kayabunar gerne und mantraartig, um den Fokus weg von den ganz großen Träumen zu lenken – und hin zu den wöchentlichen Herausforderungen auf dem Rasen.

"Wir müssen sehen, wo wir herkommen", heißt es oft von diversen Vereinsvertretern – und zwar nicht mit Blick auf die höherklassige Vergangenheit der Blauen, sondern auf den mühsamen Neustart im vergangenen Sommer. Das Phrasenschwein des TSV 1860 müsste bestens gefüttert sein, wenn es denn eines gäbe – neuerdings sogar mit Aufstiegs-Ansagen.

"Wenn ich im August gesagt hätte, dass wir so dastehen, hätte ich selber damit nicht gerechnet, weil wir ganz klar mindestens zwei Jahre mit dieser Ausgangssituation geplant haben", sagte Sechzigs Vereinspräsident Gernot Mang am Samstag auf dem AZ-Sofa, um auf Basis von 34 Punkten, Platz drei und einem Spiel weniger als Spitzenreiter FC Memmingen (42) klarzustellen: "Aber jetzt, wenn man sieht, auf welchem Platz wir stehen, ist es natürlich das Ziel, den Aufstieg zu schaffen!" Mangs markige Worte – ein weiß-blauer Richtungswechsel.

Niederlechner: Wollen in der Rückrunde "voll angreifen"

Bereits ein paar Tage zuvor hatte der Oberlöwe auf einer Jubiläumsveranstaltung (zehn Jahre "Unternehmer für Sechzig") ähnlich forsche Töne angeschlagen. Nicht nur der 58-Jährige ist es, der sich nach der ersten Halbserie der Start-up-Löwen deutlicher äußert, als es die Blauen im Kollektiv zu Saisonbeginn und selbst noch in den vergangenen Wochen getan hatten.

Routinier Florian Niederlechner (36) hatte nach seinem Ausflug auf das Eis der Tölzer Eishockey-Löwen letzten Dienstag festgestellt, in der Rückrunde "voll angreifen" zu wollen: "Ich glaube auch, dass uns das gelingen wird, wenn wir eine gute Vorbereitung haben, wenn wir uns einspielen können im Winter. Was dabei am Ende rausspringt, werden wir sehen. Aber auf alle Fälle sind wir nicht zufrieden, wie es jetzt ist, sondern wir wollen schon mehr!"

Sechzigs Vereinspräsident Gernot Mang war am Samstag auf dem AZ-Sofa im Deutschen Theater zu Gast. © Bernd Wackerbauer

Für Wagner ist 1860 "besser als Memmingen"

Junglöwe Fabio Wagner (19) hatte seine Sechzger im AZ-Interview kürzlich "besser als Memmingen" eingeschätzt. Logische Konsequenz? Diese Überlegenheit soll sich am Saisonende auch in der Tabelle widerspiegeln und den Giesingern den Weg in die Aufstiegsrelegation ebnen. Und wenn man die elektrisierenden Relegationsduelle gegen den Vertreter der Regionalliga Nord schon erreicht, will man sie auch gewinnen. Logisch!

Vereinsoberhaupt Mang hatte in der AZ auch bereits vor ein paar Wochen erklärt, im Falle eines sportlichen Aufstiegs die finanziellen Voraussetzungen für eine Rückkehr in den Profifußball schaffen zu können.

Auf seinem blauen Sessel bestätigte er seine Aussagen am Samstag. "Wir müssen nicht aufsteigen", sagte Mang zwar, als er auf die säbelrasselnden Worte von Haching-Sportchef Markus Schwabl im Vorfeld des S-Bahn-Derbys (0:0) angesprochen wurde. Mang meinte allerdings, dass der sofortige Wiederaufstieg nicht überlebensnotwendig für die Neustart-Sechzger nach der Trennung von Investor Hasan Ismaik sei.

Mang stellt klar: "Brauchen den einen oder anderen Unterstützer"

Dennoch: Nachdem die Blauen in den vergangenen Monaten sportlich, wirtschaftlich und organisatorisch im Großen und Ganzen die richtige Richtung eingeschlagen haben, gilt es nun, sich neue Ziele zu stecken. Ebenso logisch, wie die Protagonisten anfangs ihre Vorsichts-Floskeln losgeworden sind, haute Mang nun, unterfüttert mit einer anfangs holprigen, aber soliden Hinrunde trotz zahlreicher verletzter Spieler, eine klare Aussage über die Ziele der Blauen raus. Und mal ehrlich: Wer hätte dem TSV viel länger abgenommen, erst gegen Saisonende auf die Tabelle zu schauen?

"Wenn wir weitergehen möchten, und das wollen wir, dann brauchen wir den einen oder anderen Unterstützer", meinte Mang noch bezüglich potenzieller neuer Löwen-Partner in der Zukunft. Nicht, dass es Sechzig noch ergeht wie Haching letztes Jahr – und man den Aufstieg aufgrund mancher Lizenzierungs-Hürde trotz aller Ambitionen dann doch nicht stemmen kann.