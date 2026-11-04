Regionalliga im Liveticker: SC Eltersdorf gegen TSV 1860 München – Sonntag live

Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Buchbach (4:3) wollen die Löwen weiter in der Erfolgsspur bleiben. Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim SC Eltersdorf. Während die Löwen durch den achten Saisonsieg in der Tabelle mittlerweile Zweiter sind, steckt Eltersdorf auf Rang 14 im hinteren Tabellenfeld fest und hat nur vier Zähler vor Sprung auf einen Abstiegsplatz.

Verfolge die Partie ab 15 Uhr im AZ-Liveticker!