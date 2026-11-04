Insgesamt blickt der TSV 1860 bisher auf einen Saisonverlauf, der einer Achterbahnfahrt gleicht – und liegt dennoch mittlerweile verdientermaßen mit Rang zwei in Lauerstellung auf den Platz ganz oben. Lesen Sie hier mehr!
Regionalliga im Liveticker: SC Eltersdorf gegen TSV 1860 München – Sonntag live
Nach dem Last-Minute-Sieg gegen Buchbach (4:3) wollen die Löwen weiter in der Erfolgsspur bleiben. Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim SC Eltersdorf. Während die Löwen durch den achten Saisonsieg in der Tabelle mittlerweile Zweiter sind, steckt Eltersdorf auf Rang 14 im hinteren Tabellenfeld fest und hat nur vier Zähler vor Sprung auf einen Abstiegsplatz.
Verfolge die Partie ab 15 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Eltersdorf
Austragungsstätte: Elsner Sportpark Erlangen
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Eltersdorf – Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr!