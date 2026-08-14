Regionalliga-Liveticker: FC Memmingen gegen TSV 1860 – Löwen feiern ersten Regionalliga-Sieg

Beim letzten Löwen-Gastspiel, dem ersten Spiel nach dem Doppel-Abstieg 2017, fiel der Führungstreffer durch Christian Köppel übrigens in der 11. Minute. Endstand 4:1 für Sechzig. Wiederholt sich die Geschichte?

Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Löwen-Almanach und Vize-Sportchef Florian Weiß. Der Flo Weiß wirklich alles, sagt man bei uns in der Redaktion.