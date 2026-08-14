Regionalliga-Liveticker: FC Memmingen gegen TSV 1860 – Löwen feiern ersten Regionalliga-Sieg

Spielende
Schluss! Die Löwen schlagen Tabellenführer Memmingen mit 3:0. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende.
Der TSV 1860 feiert seinen ersten Sieg in dieser Regionalliga-Saison und schlägt den FC Memmingen mit 3:0. Der Ticker zum Nachlesen.
Spielende
Schluss! Die Löwen schlagen Tabellenführer Memmingen mit 3:0. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende.
Gelbe Karte für Julian Bell
Gelbe Karte für David Remiger
Die Nachspielzeit beträgt drei Minuten.
Tor! 0:3 - Michael Eberwein
Toooor für die Löwen! Eberwein hat links im Strafraum etwas Platz, macht einen kurzen Haken und zirkelt den Ball perfekt über den rechten Pfosten ins Tor. 3:1 für Sechzig!
Gut für die Löwen: Auch den Hausherren von Memmingen fällt nach vorne überhaupt nichts ein. Keeper Eicher hat wenig bis gar nichts zu tun.
Die Fans geben weiter ihr Bestes. "Hier regiert der TSV", hallt es von den Tribünen!
Die Löwen tun sich aktuell schwer, für Entlastung zu sorgen. Auch spielerisch geht nach vorne so gut wie nichts mehr.
Memmingen setzt jetzt zur Schlussoffensive an! Faßmann versucht, seine Mitspieler nochmal aufzurütteln. Bringt Sechzig die Führung heute mal über die Zeit?
Auswechslung FC Memmingen - Luka Petrovic kommt für Kim Paschek
Auswechslung FC Memmingen - David Remiger kommt für Timo Schmidt
Auswechslung FC Memmingen - Rufus Roth kommt für Fabian Lutz
Gelbe Karte für Luis Pfaumann
Auswechslung TSV 1860 München - Moritz Seiffert kommt für Emre Erdoğan
Auswechslung TSV 1860 München - Benedikt Hoppe kommt für Felix Weber
Nächste Löwen-Chance, aber Dressel verpasst das Tor mit seinem Distanzschuss ebenfalls.
Starke Aktion von Calderon! Der bullige Angreifer schnappt sich einen unsauber gespielten Ball der Memminger und nimmt Tempo auf, verpasst das Tor bei seinem Abschluss aber knapp.
Gelbe Karte für Emre Erdoğan
Deniz kommt nach einer herausgeköpften Einwurf-Flanke aus der zweiten Reihe zum Abschluss, schießt aber deutlich drüber.
Auswechslung FC Memmingen - Jakob Gräser kommt für Luan Fusaru
Auswechslung TSV 1860 München - Tunay Deniz kommt für Loris Husic
Auswechslung TSV 1860 München - Arian Calderon kommt für Florian Niederlechner
Starke Aktion von Kresin, der Bell auf dem rechten Flügel mit zwei Übersteigern ins Leere laufen lässt und Richtung langes Eck abzieht. Eicher ist mit den Fingerspitzen dran und dreht die Kugel um den Pfosten herum.
Auswechslung FC Memmingen - Philipp Kirsamer kommt für Pascal Maier
Naja, angedeutet hat sich der Treffer nicht wirklich. Die Löwen werden ihn trotzdem gerne mitnehmen!
Tor! 0:2 - Lance Fiedler
Toooor für die Löwen! Dressel mit einem starken Pass auf den linken Flügel zu Fiedler. Dolinski gerät aus dem Gleichgeweicht, sodass der Löwe komplett freie Bahn hat und nur noch rechts unten einschieben muss. 2:0 für Sechzig!
Beinahe der Ausgleich! Pfaumann wird mit einem super Diagonalpass steil geschickt, geht an Bell vorbei und schiebt die Kugel ins Tor. Der Treffer zählt aber nicht, da der Schiedsrichter ein Foul an Bell gesehen hat. Eine sehr schmeichelhafte Entscheidung...
Gute Freistoß-Flanke von Kresin aus dem rechten Halbraum. Zeller kommt zum Kopfball, verfehlt das Tor aber deutlich.
Auswechslung TSV 1860 München - Fabio Wagner kommt für Raphael Wach
Können die Löwen das Spiel noch mehr auf ihre Seite ziehen und die 1:0-Halbzeitführung veredeln? Im ersten Durchgang war 1860 phasenweise zwar die bessere Mannschaft, nach dem Führungstreffer kam aber nur noch wenig...
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's – Sechzig stößt zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Die Löwen gehen mit einer 1:0-Führung in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt...
Jetzt wird Pfaumann mal mit einem langen Pass geschickt. Er bringt die Kugel im Vollsprint aber nicht aufs Tor.
Vor den Toren tut sich gerade wenig, beide Teams neutralisieren sich weitgehend.
Große Chance für Memmingen! Sechzig verteidigt einen langen Ball auf Pfaumann nicht gut. Der Angreifer legt von der Grundlinie zurück in den Rückraum auf Paschek, der völlig frei zum Abschluss kommt. Weber rettet auf der Linie vor dem geschlagenen Eicher.
Memmingen kommt über links in den Strafraum der Löwen. Dolinski flankt auf Fusaro, doch der kann mit der scharfen, recht ungenauen Hereingabe wenig anfangen.
Eberwein verlängert einen langen Einwurf per Kopf. FCM-Keeper Dewein packt locker zu.
Gelbe Karte für Fabian Lutz
Der Wasser- und Elektrolyt-Haushalt ist wieder aufgefüllt. Weiter geht's!
Jetzt ist Trinkpause. Prost, auf die Löwen!
Gelbe Karte für Dennis Dressel
Jetzt lässt Dressel den Gegner mal nicht laufen, sondern zieht ihn am Trikot und sieht dafür Gelb.
Ein Fazit zur Halbzeit der Halbzeit: Die Löwen haben hier das Heft des Handelns in der Hand und lassen den Ball gut laufen – und damit auch den Gegner.
Ganz enge Kiste: Bell mit einem äußerst riskanten Rückpass auf Eicher. Der Löwen-Keeper kann gerade noch rechtzeitig klären.
Fiedler mit einer sehr scharfen Ecke von links. Weber kann den Ball aber nicht richtig drücken.
Beim letzten Löwen-Gastspiel, dem ersten Spiel nach dem Doppel-Abstieg 2017, fiel der Führungstreffer durch Christian Köppel übrigens in der 11. Minute. Endstand 4:1 für Sechzig. Wiederholt sich die Geschichte?
Schöne Grüße an dieser Stelle an unseren Löwen-Almanach und Vize-Sportchef Florian Weiß. Der Flo Weiß wirklich alles, sagt man bei uns in der Redaktion.
Paschek mit einer guten Flanke Richtung Lutz, doch der verpasst den Ball mit der Fußspitze knapp.
Tor! 0:1 - Florian Niederlechner
Toooor für die Löwen! Erdogan hat links im Strafraum etwas Platz und legt quer auf Niederlechner, der nur noch den Fuß hinhalten muss. 1:0 für die Löwen!
Nun eine erste Gelegenheit für die Löwen. Fiedler flankt einen Freistoß in den Strafraum, den Memmingen nicht richtig geklärt bekommt. So landet der Ball bei Eberwein, der allerdings zu viele Leute vor sich hat und am Tor vorbei schießt.
Fiedler mit einer weiten Einwurf-Flanke von der linken Seite. Der Ball landet genau auf dem Kopf von Pfaumann, der locker klären kann.
Erste Chance für die Hausherren: Lutz kommt nach einem Fehler im Aufbauspiel der Löwen zum Abschluss, verfehlt das Tor aber.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Memmingen stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Markus Huber betreten beide Teams den Platz – gleich geht's los!
"Der Support der Fans ist seit Tag eins unfassbar, das pusht uns natürlich unglaublich", sagt Trainer Kayabunar im BR über die Unterstützung der zahlreichen Fans, die auch an diesem Freitagabend mal wieder eine Auswärtsreise auf sich nehmen.
Wie im Heimspiel holen sich die Münchner nach dem Aufwärmen von ihren Anhängern nochmal die letzten Prozent Motivation. Es wird vor der Kurve geklatscht. Die Fans singen: "Auf geht’s Löwen kämpfen und siegen!"
Der 5000 Zuschauer fassende e-con ArenaPark ist schon jetzt gut gefüllt - vor allem mit Löwen-Fans, die ihr Banner mit der Aufschrift "Mein Verein für alle Zeit" natürlich auch mitgebracht haben.
Ein gutes Omen? Der FC Memmingen war 2017 nach dem Doppelabstieg der erste Gegner der Löwen in der Regionalliga Bayern. Den Start gewannen die Sechzger damals in der ausverkauften Memmingen Arena mit 4:1. Es folgte eine grandiose Saison, die am Ende mit dem Aufstieg in die Regionalliga über die Relegation gegen den 1. FC Saarbrücken gekrönt wurde. Der Einzige aus dem aktuellen Kader, der damals auf dem Platz stand, ist Felix Weber. Dennis Dressel gehörte in der Saison ebenfalls dem Kader der Sechzger an.
Sie wollen das Löwen-Spiel heute in Bewegtbild sehen? Kein Problem! Zusammen mit dem BR zeigt die AZ das Spiel im kostenfreien Livestream. Die Übertragung beginnt um 18.55 Uhr.
Die Aufstellung ist da! Kayabunar setzt im Vergleich zum 5:1-Sieg im Toto-Pokal beim FC Wendelstein heute erwartungsgemäß wieder auf seine erste Elf. Es stehen unter anderem Dressel, Niederlechner und Eicher wieder von Beginn an auf dem Platz, Rückkehrer Deniz sitzt zunächst auf der Bank.
Tunay Deniz gab im Toto-Pokal sein Comeback für den TSV 1860. Trainer Alper Kayabunar lobte den Spielmacher nach der Partie: "Er hat Qualitäten im Spielaufbau, die uns in den nächsten Wochen noch helfen werden." Lesen Sie hier mehr!
Die Giesinger wollen in Memmingen den ersten Dreier in der Regionalliga einfahren. Einfach wird das nicht. Die Hausherren sind noch ungeschlagen, starteten mit drei Siegen in die Saison.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Memmingen – Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr!