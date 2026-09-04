Auswechslung TSV 1860 München - Raphael Ott kommt für Fabio Wagner
Regionalliga im Liveticker: DJK Vilzing gegen TSV 1860 München jetzt live
Nach dem Remis gegen Landsberg wollen die Löwen wieder einen Sieg. Am Freitagabend ist der TSV 1860 zu Gast in Vilzing. Die Oberpfälzer haben derzeit drei Punkte mehr als die Löwen auf dem Konto, allerdings auch schon eine Partie mehr bestritten.
Verfolge die Partie ab 19 Uhr im AZ-Liveticker!
Deniz zeigt übrigens unabhängig von seinem Treffer heute eine starke Leistung. Der Mittelfeldspieler zieht seine Ecken von der linken Seite immer wieder scharf direkt aufs Tor und hat so heute schon mehrfach für Torgefahr gesorgt.
Den Zuschauern hier im Stadion ist gerade kollektiv die Kinnlade heruntergefallen. Ein ganz heißer Kandidat zum Tor des Monats von Deniz. Irre!
Tor! 1:2 - Tunay Deniz
Tooor für die Löwen! Deniz kommt nach einem lockeren Rückpass im Mittelfeld an den Ball und zieht direkt aus der eigenen Hälfte ab. Der recht weit vor seinem Tor stehende und völlig übertölpelte DJK-Keeper Eutinger eilt noch hastig zurück, kann den Einschlag aber nicht verhindern. Was für ein Wahnsinns-Tor vom Löwen-Spielmacher!
Guter Freistoß von Deniz, der es von der linken Strafraumecke direkt versucht. Der Ball zischt knapp über die Latte hinweg.
Wie reagiert Sechzig nun auf den Ausgleich? Stand jetzt wäre es das vierte sieglose Spiel in Folge...
Tor! 1:1 - Nik Leipold
Und da ist der Ausgleich! Leipold lässt Faßmann ins Leere grätschen und zieht eiskalt mit dem rechten Fuß ab. Der Ball schlägt genau neben dem Pfosten ein - keine Chance für Löwen-Keeper Eicher. Es war ein ganz ähnlicher Treffer wie der von Niederlechner in der ersten Halbzeit.
Die Vilzinger haben die Partie hier noch nicht abgeschrieben, auch wenn das ganz große Aufbäumen auch nach dem Seitenwechsel nicht zu erkennen ist. Mit dem bisherigen Spielstand von 1:0 ist noch alles drin!
Uiuiui! Fabio Wagner setzt sich an der Grundlinie rechts im Strafraum gegen zwei Gegenspieler durch, geht dabei aber zu Boden. Der Youngster ist schnell wieder auf den Beinen und passt vors Tor, aber der Ball wird geklärt.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, die Löwen stoßen zur zweiten Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang eins! Die Löwen gehen mit einer 1:0-Führung in die Kabine.
Zwei Minuten werden nachgespielt...
Die Löwen jetzt immer wieder mit Halbchancen, aber da fehlt die Konsequenz.
Zitzelsberger ist mit Eberwein im Kopfballduell zusammengerauscht und wird behandelt.
Wagner versucht es mit einem Schuss von rechts im Strafraum. Der geht aber weit übers Tor.
Die zwischenzeitliche Druckphase der Hausherren hat sich mittlerweile wieder gelegt. Wirklich gefährlich wurde es während dieser aber auch nicht.
Auswechslung DJK Vilzing - Max Meyer kommt für Elija Härtl
Jetzt mal wieder ein Abschluss von Niederlechner, der dieses Mal aber an Eutinger scheitert.
Jetzt liegt Meyer auf dem Rasen und muss behandelt werden...
Grauschopf kommt nach einer Fambo-Ecke vom linken Flügel mit der Fußspitze an den Ball. Eicher klärt zur Ecke.
Die Hausherren nähern sich in diesen Minuten immer näher an. Wäre Zeit für die Löwen, hier mal wieder die Kontrolle zu übernehmen.
Erste gefährliche Möglichkeit für die Hausherren: Gottemeier startet bei einer Flanke aus dem rechten Halbraum gut ein und kommt mit dem Kopf hin. Platzieren kann er den Ball aber nicht, sodass Eicher locker zupacken kann.
"Steht auf, wenn ihr Löwen seid", hallt es von der Tribüne hinter dem Tor von Vitus Eicher. Wirklich davon anstecken lassen wollen sich die übrigen Fans davon aber nicht.
Wagner hat etwas Platz und versucht es aus der Distanz. Wieder ist Eutinger zur Stelle.
Die Löwen nehmen den Schwung aus dem Führungstreffer mit und machen weiter Dampf nach vorne!
Gleich die nächste Chance hinterher! Dressel versucht es nach einer unzureichend geklärten Ecke aus der Distanz. Eutinger taucht ab und pariert zur Ecke.
Tor! 0:1 - Florian Niederlechner
Tooor für die Löwen! Niederlechner kommt zentral vor dem Strafraum an den Ball und lässt Grauschopf mit einem schönen Haken nach rechts ins Leere laufen. Der Routinier fackelt nicht lange und lässt Keeper Eutinger mit einem platzierten Flachschuss in die untere rechte Ecke keine Chance. Drittes Saisontor für Niederlechner, 1:0 für die Löwen!
Noch läuft hier die Abtastphase im Manfred Zollner Stadion. Gefährliche Offensivaktionen lassen noch auf sich warten.
Eine erste gefährliche Ecke der Hausherren wird scharf von der rechten Seite in den Strafraum geschlagen. Die Kugel zischt aber an Freund und Feind vorbei.
Gefühlt wird das hier heute ein Heimspiel für 1860. Auch auf den Heimrängen halten es viele mit den Münchnern, auch fünf Löwen-Fanclubs aus Cham haben vom Klub Tickets für diese besondere Partie heute Abend erhalten. Die Münchner Ultras sind ohnehin wieder am Start.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's, Vilzing stößt an!
Angeführt vom Schiedsrichtergespann um Patrick Krettek betreten beide Teams den Platz. Gleich geht's los!
Anders als im heimischen Grünwalder Stadion, wo sie noch keinen Sieg einfahren konnten, scheinen sich die Löwen in dieser Saison in fremden Gefilden ziemlich wohl zu fühlen. In den ersten drei Auswärtsspielen holten die Münchner starke sieben Punkte.
Kayabunar erwartet heute im engen Manfred Zollner Stadion ein Kampfspiel. "Gerade zu Hause auf dem engen Platz versuchen sie es mit langen Bällen, die sie mit ihrer körperlichen Präsenz festmachen wollen. Da können wir uns auf jeden Fall auf einige Zweikämpfe vorbereiten", so der Löwen-Coach.
Bleiben wir beim Gegner: Die Gastgeber aus dem Landkreis Cham sind gut in die Saison gekommen und belegen aktuell mit zwölf Punkten Platz drei. Zuletzt gab es ein turbulentes 5:4 gegen Wacker Burghausen, in dem die Vilzinger eine zwischenzeitliche 4:0-Führung aus der Hand gaben, um am Ende doch noch zu gewinnen. Ob es heute ebenfalls so spektakulär wird?
Die Löwen treffen heute auf einen alten Bekannten: Markus Ziereis, einer der Aufstiegshelden der Saison 2017/18, steht mittlerweile in Vilzing unter Vertrag. Im AZ-Interview hat er sich ausführlich über das Wiedersehen mit seinem Ex-Klub und die Turbulenzen der vergangenen Monate geäußert. Hier geht's lang!
Die Aufstellung ist da! Trainer Kayabunar setzt heute wieder auf seine erste Elf und schickt unter anderem Niederlechner, Eicher und Eberwein von Beginn an auf den Platz. Auch die zuletzt angeschlagenen Deniz und Weber stehen in der Startelf. Last-Minute-Neuzugang Uhlmann sitzt zunächst auf der Bank.
Nach dem Übernahme-Deal aus der insolventen KGaA hofft der TSV 1860 auf einen sportlichen Energieschub: In Vilzing wartet ein kerniges Regionalliga-Duell. Die Löwen müssen langsam in die Spur finden. Lesen Sie hier mehr!
Personalupdate von Chefcoach Kayabunar auf der Pressekonferenz:
Neuzugang Uhlmann wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit im Kader gegen Vilzing stehen, auch Tunay Deniz trainiert wieder und könnte in der Oberpfalz auflaufen. Hingegen ist Weber weiterhin fraglich.
Bei Seiffert wartet der Verein weiter auf eine genaue Diagnose. Gegen Buchbach war der Neuzugang mit einer Schlinge um den Arm im Stadion.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Vilzing – Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr!