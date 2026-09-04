Regionalliga im Liveticker: DJK Vilzing gegen TSV 1860 München jetzt live

Nach dem Remis gegen Landsberg wollen die Löwen wieder einen Sieg. Am Freitagabend ist der TSV 1860 zu Gast in Vilzing. Die Oberpfälzer haben derzeit drei Punkte mehr als die Löwen auf dem Konto, allerdings auch schon eine Partie mehr bestritten.

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