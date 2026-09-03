Interview "Aufstiegsmannschaft aus der Bayernliga": Ex-Löwe Ziereis dämpft Erwartungen

Ex-Löwe Markus Ziereis empfängt am Freitag mit der DJK Vilzing den TSV 1860. In der AZ vergleicht er die Löwen von 2017 mit denen von heute und spricht über wohltuende Ruhe sowie den Faktor Investor.

Bernhard Lackner 03. September 2026 - 21:52 Uhr

Markus Ziereis 2019 noch im Löwen-Dress. © Bernd Feil/M.i.S.,via www.imago-images.de