Philipp Maier verabschiedet sich auf Instagram von den Löwen-Fans – mit einem kleinen Seitenhieb. Der Mittelfeldspieler hat am Donnerstag bei Drittligist Preußen Münster unterschrieben.

Es war lange ruhig um Philipp Maier, jetzt hat sich der 32-Jährige von den Löwen-Fans verabschiedet: "Nach eineinhalb Jahren endet meine Zeit bei 1860 München. Dass ich mir bis vor Kurzem als Oberbayer und Löwenfan einen Verbleib hätte vorstellen können, ist ein offenes Geheimnis. Dass darüber niemand mit mir sprechen wollte, macht es umso enttäuschender", schreibt Maier auf Instagram. Deutliche Worte des Mittelfeldspielers!

Maiers Vertrag hatte sich im vergangenen Januar bis 2027 automatisch verlängert, verlor aber mit dem Zwangsabstieg des TSV 1860 in die Regionalliga Bayern seine Gültigkeit. Um die weitere Sicherung der Dienste des Sechsers bemühten sich die Sechzger offensichtlich nicht.

Maier wechselt zu Preußen Münster

Dennoch betont Maier, dass es für ihn ein Traum war, für seinen Lieblingsverein aufzulaufen. "Das Löwen-Trikot zu tragen, hat mich stolz gemacht und war für mich immer etwas sehr Besonderes. Diese unglaubliche Atmosphäre im Grünwalder Stadion und die Unterstützung bei Heim- wie Auswärtsspielen sind einmalig. Ich wünsche den Verantwortlichen und der Mannschaft für die Zukunft alles Gute und drücke die Daumen, dass der Aufstieg zurück in den Profifußball gelingt. Für mich beginnt jetzt ein neues Kapitel, auf das ich mich riesig freue."

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Dieses neue Kapitel wird in Nordrhein-Westfalen aufgeschlagen: Der 32-Jährige hat am Donnerstag einen Vertrag bei Drittligist Preußen Münster unterschreiben. "Preußen Münster ist ein großer Traditionsverein, der in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen hat. Ich habe hier selbst schon gespielt, immer vor vielen Fans und einer großen Kulisse. Ich freue mich auf die ersten Heimspiele, auf meine neuen Teamkollegen und darauf, mich hier als Teil der Mannschaft einzubringen", wird Maier in der Pressemitteilung zitiert.

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In Münster trifft Maier mit Coach Thomas Wörle auf einen alten Bekannten. Zwischen 2021 und 2025 lief Maier für den SSV Ulm auf und schaffte zusammen mit dem damaligen Spatzen-Coach Wörle den Durchmarsch von der Regionalliga in die 2. Bundesliga. Zudem wechselte im Sommer bereits Ex-Löwe Samuel Althaus von Giesing nach Münster.