Dennis Dressel kugelt sich im Derby gegen den FC Bayern II die Schulter aus. Eine Operation soll vorerst nicht notwendig sein. Lesen Sie hier mehr!
Regionalliga-Liveticker: VfB Eichstätt gegen TSV 1860 München – Sonntag live
Nach der bitteren Derby-Pleite wollen die Löwen zurück in die Erfolgsspur! Am Sonntag ist der TSV 1860 zu Gast beim VfB Eichstätt. Der Tabellenvierte aus München hat aktuell bei einem Spiel weniger drei Zähler mehr auf dem Konto als die Eichstätter.
Die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker verfolgen!
Austragungsort: Eichstätt
Austragungsstätte: HIRSCH Sportpark
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
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Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Sonntag zu Gast in Eichstätt – Anpfiff ist um 14 Uhr!