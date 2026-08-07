Neuzugang Moritz Seiffert könnte beim Heimspiel gegen den FC Augsburg II Lance Fiedler oder Emre Erdogan die Startelf kosten. Trainer Alper Kayabunar lobt Seifferts Ballstärke und Variabilität und will im Training entscheiden, wo der 25‑Jährige am meisten hilft. Lesen Sie hier mehr!
Regionalliga im Liveticker: TSV 1860 München gegen FC Augsburg II heute live
Nach dem Remis (2:2) beim 1. FC Schweinfurt steht das erste Heimspiel der Saison an. Der TSV 1860 trifft im Grünwalder Stadion auf den FC Augsburg II.
Verfolgen Sie die Partie am Freitag ab 19 Uhr im AZ-Liveticker.
Austragungsort: München
Austragungsstätte: Grünwalder Stadion
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
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Rückkehrer Dennis Dressel statt Routinier Florian Niederlechner: Trainer Alper Kayabunar setzt beim TSV 1860 auf den Urlöwen als Kapitän – aus gutem Grund. Welche Rolle Tradition, Führungsqualitäten und Einsatzchancen bei dieser Entscheidung spielen. Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker. Die Löwen bestreiten am 7. August das erste Heimspiel der Saison gegen den FC Augsburg II – Anpfiff ist um 19 Uhr!