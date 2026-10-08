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Regionalliga-Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München live

Nach dem deutlichen Heimsieg gegen Ansbach wollen die Löwen auch auswärts dreifach punkten. Der TSV 1860 ist am Samstag zu Gast beim FV Illertissen, die zwei Punkte weniger als die Sechzger auf dem Konto haben.

Verfolge die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!

| Christina Stelzl
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"Er ist so richtig fit und tut uns unheimlich gut": Felix Weber findet bei 1860 immer besser in die Spur. Das liegt auch an seinem jungen Nebenmann Faßmann in der Innenverteidigung. Lesen Sie hier mehr!

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!

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