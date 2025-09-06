Toto-Pokal im Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München - Sechzig steht im Viertelfinale

Das Spiel ist aus! Der TSV 1860 steht im Viertelfinale des Toto-Pokals. Mit 3:1 schaltete man am Ende den Pokal-Schreck aus Illertissen aus. Dabei zeigte die Glöckner-Elf vor allem in der ersten Hälfte einen souveränen Auftritt. Durch einen Treffer von Reinthaler ging der Löwe in Führung. In der zweiten Hälfte legte Joker Philipp nach, ehe es Hausmann nochmal kurz spannend machte. Wenige Minuten nach dem Anschluss traf Jacobsen vom Punkt, machte den Deckel drauf. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende.