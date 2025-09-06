AZ-Plus

Toto-Pokal im Liveticker: FV Illertissen gegen TSV 1860 München - Sechzig steht im Viertelfinale

Auch die dritte Runde im Toto-Pokal meistert der TSV 1860 souverän. Mit 3:1 gewinnt die Mannschaft von Trainer Patrick Glöckner beim Pokal-Schreck aus Illertissen. Damit steht man nun im Viertelfinale. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen. 

| Kilian Kreitmair
X
Sie haben den Liveticker der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken Teilen
Lädt...

Spielende

Das Spiel ist aus! Der TSV 1860 steht im Viertelfinale des Toto-Pokals. Mit 3:1 schaltete man am Ende den Pokal-Schreck aus Illertissen aus. Dabei zeigte die Glöckner-Elf vor allem in der ersten Hälfte einen souveränen Auftritt. Durch einen Treffer von Reinthaler ging der Löwe in Führung. In der zweiten Hälfte legte Joker Philipp nach, ehe es Hausmann nochmal kurz spannend machte. Wenige Minuten nach dem Anschluss traf Jacobsen vom Punkt, machte den Deckel drauf. Damit verabschieden wir uns aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende. 

Auswechslung TSV 1860 München - Emre Erdoğan kommt für Kevin Volland

Fünf Minuten gibt es noch obendrauf. 

Tor! 1:3 (Elfmeter) - Thore Jacobsen

Jacobsen schnappt sich den Ball, schließt ihn ins untere rechte Eck. Witte spekulierte auf die andere Ecke. 

Elfmeter für Sechzig. Voet wird im Strafraum zu Boden gerissen. 

Crunsh-Time in Illertissen. Die Löwen haben das Spiel in den letzten Minuten deutlich beruhigt. 

Das ist nicht der Tag von Volland. Der Löwe bekommt den Ball an der linken Außenbahn, zimmert ihn in Richtung Mannschaftsbus hinter dem Tor. 

Glöckner merkt, dass es das noch nicht war. Die Partie ist jetzt wieder deutlich offener, auch weil man dem FV Platz gibt. Hausmann schloss gerade von der Strafraumkante ab, Dähne konnte gerade so parieren. Es wird nochmal spannend. 

Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Patrick Hobsch

Volland schiebt den Ball ein, aber der Treffer wird sofort zurückgenommen. Der Stürmer stand klar im Abseits. 

Tor! 1:2 - Daniel Hausmann

Da schläft der Löwe! Der FV ist noch da. Hausmann steht auf einmal völlig frei vor Dähne, stochert den Ball am Schlussmann der Münchner vorbei. 

Ecke für den FV. Cocic flankt den Ball an den zweiten Pfosten. Dähne fliegt am Leder vorbei. Verlaat klärt. 

Gelbe Karte für Maximilian Wolfram

Kurios: Es geht weiter für Wolfram. Der Löwe läuft einfach wieder rein, obwohl der Schiedsrichter ihm noch kein Zeichen gab. Dafür gibt es die Verwarnung. Das müsste Wolfram eigentlich wissen. 

Wolfram liegt am Boden, hält sich das rechte Bein. Der Außenspieler hat im eigenen Strafraum einen Schlag abbekommen und muss behandelt werden. 

Der FV wirft jetzt nochmal alles rein. Aber die Löwen machen hinten dicht. 

Tor! 0:2 - David Philipp

TOOOR! Der Jocker sticht. Volland hebelt den Ball über die letzte Kette der Illertissener. Der eingewechselte Philipp ist durch, schiebt den Ball an Witte vorbei ins Gehäuse. 

Auswechslung TSV 1860 München - Marvin Rittmüller kommt für Manuel Pfeifer

Der Neuzugang gibt sein Debüt. 

Obacht Löwen! Glessing bekommt den Ball im Strafraum, zimmert drauf. Dähne pariert stark. 

Diesmal ist der Standard schwach. Jacobsen will Verlaat schicken, doch der Ball ist viel zu ungenau. 

Gelbe Karte für Maximilian Neuberger

Der Illertissener zu ungestüm im Zweikampf mit Philipp. Es gibt Freistoß für Sechzig aus 35 Metern. 

Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Sigurd Haugen

Haugen netzt ein! Aber der Stürmer stand meilenweit im Abseits. Glück für Illertissen. 

Gut im Spiel: Sechzig-Stürmer Haugen. Doch ihm fehlt das Tor. 

Ihm fehlte ein Tor gegen Illertissen: Sigurd Haugen.

Fast das 2:0! Volland schickt Haugen, der den Ball gut mitnimmt. Im letzten Moment wird der Stürmer noch von Embaye gestoppt. 

Heckmann probiert es aus der zweiten Reihe. Aber der Schuss geht weit am Tor von Dähne vorbei. Das war nichts. 

Sechzig lässt es etwas ruhiger angehen, zirkuliert den Ball in der eigenen Hälfte. Illertissen tut sich weiterhin schwer. 

Auswechslung TSV 1860 München - Philipp Maier kommt für Max Reinthaler

Der Torschütze musste runter. 

Anpfiff 2. Halbzeit

Weiter geht's! Maier ist jetzt auf dem Platz. 

Die Löwen kommen zurück auf den Platz. Es wird einen Wechsel geben. 

Das Halbzeit-Fazit von Sport-Boss Werner. "Die ersten 20 bis 25 Minuten haben mir sehr gut gefallen. Danach war es mir ein bisschen zu liturgisch", sagt der studierte Sportwissenschaftler am TV-Mikro. 

Halbzeitpause

Pause in Illertissen! Der Löwe führt mit 1:0 beim Pokal-Schreck. Coach Glöckner kann zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft sein. Die Löwen sind hellwach und überzeugen vor allem durch ihre einstudierten Standards. Nach einer Ecke ging man durch Reinthaler in Führung. An der Leistung gilt es anzuknüpfen. 

Sieht einen guten Auftritt seiner Mannschaft: Patrick Glöckner.

Eine Minute gibt es nochmal obendrauf. 

Der Ball ist wieder im Netz, wieder war es Reinthaler. Aber diesmal war der Ball davor schon im Toraus. 

Volland fällt bisher von der Leistung etwas ab. Der Offensiv-Kicker noch ohne Chancen. Auch im Spielaufbau fehlt es noch an Genauigkeit. 

Noch ohne große Aktionen: Kevin Volland.

Chance für Illertissen! Cocic bekommt den Ball an der Strafraumkante, schließt ab. Der Schuss ist aber kein Problem für Dähne. 

Jetzt kommt Illertissen mal wieder. Beinahe landet der Ball von Milic auf Glessing. Der Stürmer des FV wäre ziemlich frei in der Box gewesen. 

Gelbe Karte für Namrud Embaye

Der Verteidiger kommt zu spät in den Zweikampf mit Volland. 

Jetzt hat sich die Partie mal etwas beruhigt. Kaum Chancen in den letzten Minuten. 

Der Löwe dominiert, Illertissen hechelt bei den warmen Temperaturen hinterher. So hat sich das Glöckner vorgestellt. Der Löwen-Coach kann zufrieden mit dem Auftritt sein. Trotzdem: Nur nicht nachlassen. 

Die Stimmung auf den Rängen ist super! 

Düften bisher zufrieden mit dem Auftritt des TSV 1860 sein: Die Fans der Löwen.

Der Gegentreffer macht was mit Illertissen. Der FV wirkt nach dem Gegentreffer verunsichert. Die Löwen machen es dagegen bisher gut. Ein sehr abgezockter Auftritt der Glöckner-Elf. Gerade die Standards, die alle offensichtlich einstudiert sind, wurden bisher immer wieder zur Waffe. 

Tor! 0:1 - Max Reinthaler

Das war wieder einstudiert! Jacobsen flankt eine Ecke in den Fünfmeterraum. Über Umwegen landet der Ball auf dem Schlappen von Reinthaler. Der muss aus kurzer Distanz nur noch einschieben. 

Die Löwen machen jetzt Druck, gehen auf das erste Tor. Wolfram flankt den Ball in den Strafraum, Witte boxt das Leder weg. 

Ecke für Giesing. Jacobsen flankt den Ball in den Fünfmeterraum. Aber da steht keiner seiner Mitspieler. 

Haugen macht mächtig Dampf. Der Stürmer fordert die Bälle, hat Zug zum Tor. Doch noch fehlt der Treffer. 

Das Spiel versprach einen Pokal-Fight. Und das ist es auch. Sechzig nimmt das Spiel nicht auf die leichte Schulter, versucht immer wieder Nadelstiche zu setzen. Und macht das bisher nicht schlecht. Offensiv mangelt es aber gerade im letzten Drittel noch an der Entschlossenheit. 

Es wird hitziger: Voet haut Milic um. Dafür gibt es Freistoß für den FV aus 35 Metern. Verlaat klärt. 

Christiansen hat einen abbekommen, bleibt am Boden liegen. Aber es geht wohl weiter für den Sechser des TSV 1860. 

Das war einstudiert! Jacobsen legt den Ball an die Strafraumkante zu Pfeifer, der direkt auf Wolfram weiterleitet. Der Außenstürmer zirkelt den Ball in die lange Ecke. Witte taucht ab, kommt gerade noch so an die Pille.

Pfeifer flankt den Ball von der linken Seite in den Strafraum. Neuberger blockt den Ball mit der Hand. Es gibt Freistoß für Sechzig. 

Das Spiel ist die erwartet enge Nummer. Illertissen ist giftig, der TSV 1860 hat aber die erste Druckphase überwunden. Jetzt hält man den Ball mal länger in den eigenen Reihen. 

Die erste Chance gehört dem Löwen. Wolfram schleudert einen Einwurf in den Strafraum. Verlaat ist mit nach vorne gekommen, zimmert den Ball über das Tor. 

Der erste Verletzte liegt auf dem Boden: Glessing. Aber für den Stürmer geht es weiter. 

Die Gastgeber machen direkt Druck, lassen dem Löwen kaum Luft zu atmen. Das wir wohl ein hartes Stück Arbeit für Sechzig. 

Anpfiff 1. Halbzeit

Der Ball läuft. Jetzt zählt es! 

Rein geht's für die Spieler ins Stadion! Noch wenige Sekunden, dann läuft der Ball. 

Mittlerweile sind die Ränge bis auf den letzten Platz belegt. Das macht Bock auf einen Pokalkampf. "Ein Außenseiter ist immer in der Lage den Favoriten zu schlagen", sagte Coach Glöckner eben noch am TV-Mikro: "Es geht darum, dass wir unser Spiel auf den Platz bekommen." Übrigens: Elfmeterschießen hat man nicht geübt. 

Gleich geht's los! Die Löwen stehen schon bereit. 

Illertissen marschierte mit klaren Erfolgen gegen Hüttenbach-Simmelsdorf (11:1) und den TSV Aindling (5:0) ins Achtelfinale. Gegen den Löwen wird es für den Regionalligisten aber deutlich schwerer. Immerhin will "Münchens große Liebe" ins Viertelfinale. 

Bei Illertissen steht ein Ex-Löwe in der Aufstellung: Milos Cocic. Der Mittelfeldspieler konnte sich nie so richtig beim TSV 1860 durchsetzen, wechselte 2024 zum FV. 

Gästefans sind auch schon einige da. Sie genießen gerade noch ein Kaltgetränk bei den angenehmen Temperaturen. Prost!

Und das ist sie, die Aufstellung der Löwen: Dähne - Voet - Verlaat - Jacobsen - Christiansen - Reinthaler - Haugen - Pfeifer - Wolfram - Volland - Hobsch. 

In Illertissen ist schon einiges los. Auch die Löwen sind schon schon da. Die spielen übrigens im dritten Trikot heute. Das neue Wiesn-Trikot wird erst in ein paar Wochen ausgepackt. 

Im September 2022 scheiterte der TSV 1860 im Toto-Pokal-Viertelfinale an Illertissen. Michael Köllner erklärt in der AZ, warum es so schwer ist, beim Regionalligisten zu gewinnen. Lesen Sie hier mehr!

Anzeige für den Anbieter Instagram Reel über den Consent-Anbieter verweigert

Am Dienstagabend haben der FC Ingolstadt 04, die Würzburger Kickers und die SpVgg Unterhaching ihre Tickets für das Toto-Pokal-Viertelfinale gelöst. Bereits fürs Viertelfinale qualifiziert hatten sich in der vergangenen Woche der SV Wacker Burghausen und der TSV Aubstadt.

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind zu Gast in Illertissen – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!

Teilen