"Tradition trifft Nachhaltigkeit": TSV 1860 veröffentlicht diesjähriges Wiesn-Trikot

Der TSV 1860 hat das diesjährige Wiesn-Trikot vorgestellt. Im Vergleich zu den Vorjahren ist es dieses Mal weniger ausgefallen, besinnt sich aber erneut auf die eigenen Wurzeln. Am Samstagvormittag geht es in den Verkauf.

Jesper Verlaat hat sich das diesjährige Wiesn-Trikot bereits übergestreift.

Trikot-Sammler aufgepasst: Ab Samstagvormittag geht es diesjährige Wiesn-Trikot des TSV 1860 in den Verkauf. Am Freitagabend wurde das Leibchen unter dem Motto "Tradition trifft Nachhaltigkeit" offiziell vorgestellt.

Das vom neuen Ausrüster Joma produzierte Shirt besteht demnach "zu 100 % aus recyceltem Polyester und vereint modernes Design mit nachhaltigen Materialien wie atmungsaktivem Mesh und Rib-Gewebe", heißt es von Vereinsseite.

Beim Design des Wiesn-Trikots hält man sich heuer zurück

Im Vergleich zu den vergangenen Jahren hat man sich beim Design heuer merklich zurückgehalten. Das Trikot ist überwiegend schwarz gehalten. Optisch setzt man am Kragen und den Ärmeln auf die Stadtfarben der Stadt München in Schwarz und Gelb. "Ein kraftvolles Bekenntnis zur Heimatstadt München", heißt es vom Klub. Auf der Brust ragt das traditionelle Löwenlogo in Silikon-Sublimation, begleitet vom Stadtwappen, dem "Münchner Kindl", daneben.

Die Trikots sind ab Samstag, 10 Uhr in den Fanshops der Grünwalder Straße 114, Orlandostraße 8 und der Löwen-Fanwelt bei Galeria Marienplatz erhältlich. Zudem lassen sich die Leibchen über den offiziellen Online-Shop der KGaA erwerben. Kostenpunkt: 99,95 Euro, die Beflockung schlägt mit zusätzlichen 15,95 Euro zu Buche.