3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück – Löwen mit perfektem Heim-Auftakt

Der TSV 1860 gewinnt gegen den VfL Osnabrück mit 3:1. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Auswechslung TSV 1860 München - Kilian Jakob kommt für Manuel Pfeifer
Und fast darf Kozuki nochmal jubeln. Der Japaner wird von der Mittellinie aus geschickt, nimmt den Ball exzellent mit, doch am Ende geht ihm die Luft aus. Osnabrücks Keeper hat mit dem Abschluss keine Probleme.
Voet rettet auf der Linie. Osnabrück kommt nach einer Ecke zum Abschluss aus der zweiten Reihe. Der Ball wäre im Knick gelandet, doch der Abwehrhühne bewahrt die Sechzger vom zweiten Gegentreffer.
Sechs Minuten hält das Fußballfest auf Giesings Höhen noch an. Die Stimmung ist prächtig auf den Rängen.
Nochmal die große Chance auf das 4:1: Philipp wird schön im Strafraum bedient und probiert es aus vollem Lauf und spitzem Winkel. Der Ball geht am langen Pfosten vorbei, das Abspiel in die Mitte zum mitlaufendem Kozuki wäre wohl die bessere Entscheidung gewesen.
Auswechslung VfL Osnabrück - Tony Rudy Lesueur kommt für Bryan Henning
Der nimmermüde Pfeifer: Der Sommerneuzugang kann gar nicht genug von dem Spiel bekommen, er läuft die Linie rauf und runter und ackert auch kurz vor Spielende noch gewaltig.
Auswechslung TSV 1860 München - Max Christiansen kommt für Thore Jacobsen
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Florian Niederlechner
Die Luft bei 1860 ist jetzt raus, die Fans merken, dass die Mannschaft Unterstützung braucht und peitscht das Team lautstark nach vorne.
Tor! 3:1 - Patrick Kammerbauer
Der Treffer hatte sich ein wenig angedeutet, weil 1860 in den letzten Minuten zu passiv war. Schumachers Schuss wird abgefälscht, Kammerbauer fällt der Ball vor die Füße, der aus wenigen Metern trifft.
Szenenapplaus für den Käptn! Verlaat läuft den Ball ganz routiniert ab und lässt dann den Osnabrücker auf Höhe der eigenen Eckfahne mit einer Körperbewegung aussteigen.
Auswechslung TSV 1860 München - Soichiro Kozuki kommt für Sigurd Haugen
Auswechslung TSV 1860 München - David Philipp kommt für Kevin Volland
Gelbe Karte für Siemen Voet
Auswechslung VfL Osnabrück - Kevin Schumacher kommt für Frederik Christensen
Auswechslung VfL Osnabrück - Luc Ihorst kommt für Bernd Riesselmann
Kurze Trinkpause auch in der zweiten Halbzeit.
Kaum lobt man Dähne, passiert dem Neu-Löwen der erste kleine Patzer. Der 31-Jährige lässt nach einer eher harmlosen Hereingabe den Ball fallen, doch Osnabrück kann kein Kapital darauf schlagen.
Auch Löwen-Neuling Dähne zeigt bisher eine klasse Leistung. Einen Freistoß zentral vor dem Kasten entschärft der Ex-Kieler mit einer starken Parade.
Gelbe Karte für Jesper Verlaat
Stand jetzt wäre 1860 auch Tabellenführer in der 3. Liga! Was für ein Traum-Heimauftakt für die Löwen ... bislang haben nur Neuzugänge in dieser Spielzeit für Sechzig getroffen.
Pfeifer musste nach dem Tor behandelt werden, doch er beißt die Zähne zusammen und spielt zunächst einmal weiter.
Tor! 3:0 - Sigurd Haugen
Jetzt jubelt auch Haugen und trifft zum 3:0! Pfeifer wirft sich mit allem, was er hat in den Ball, wird zwar vom Gegner böse an der Brust getroffen, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Vorteil. Niederlechner hat auf der linken Seite ganz viel Platz, zieht Richtung Sechzehner und spielt den Ball dann mustergültig quer in die Mitte, wo Sechzigs Stürmer steht und den Ball ins Tor schiebt.
Erneut sucht Volland mit seinem Außenrist Haugen in der Spitze. Doch der Gäste-Torhüter spielt gut mit und ist knapp vor dem Norweger am Ball.
Die Löwen kommen unverändert aus der Kabine.
Auswechslung VfL Osnabrück - Bjarke Jacobsen kommt für David Kopacz
Anpfiff 2. Halbzeit
Halbzeitpause
Drei Minuten werden nachgespielt.
Der 34-Jährige ist bisher noch nicht wirklich in Erscheinung getreten, das Spiel ging ein wenig an ihm vorbei. Doch jetzt stand er da, wo ein Stürmer stehen muss und trifft auch im zweiten Saisonspiel.
Tor! 2:0 - Florian Niederlechner
Und jetzt trifft auch Niederlechner! Erneut wird ein langer Deniz-Einwurf brandgefährlich. Verlaat verlängert per Kopf an den zweiten Pfosten zu Volland, der aus kürzester Entfernung aber nur an das Aluminium köpft. Niederlechner ist aber da und staubt ohne Probleme zum 2:0 ab.
Eckenfestival auf Giesings Höhen! Die Löwen gewinnen jeden zweiten Ball und kommen immer wieder an die Kugel. Letztendlich landet ein Chip-Ball von Dulic bei Haugen, der es per Seitfallzieher probiert. Der Ball rauscht über den Querbalken, Osnabrück kann durchschnaufen.
Endlich mal wieder die Löwen wieder eine Chance. Ein Deniz-Einwurf geht weit in den Sechzehner hinein, nach einem Durcheinander und mehreren geblockten Versuchen holt 1860 eine Ecke raus.
Die Trinkpause hat den Löwen offensichtlich nicht gutgetan, 1860 agiert gerade viel zu passiv. Der Ball ist nach Eroberung sofort wieder weg.
Wieder die Gäste, 1860 muss jetzt aufpassen! Kammerbauer zieht aus der zweiten Reihe einfach mal ab. Dähne klärt zur Ecke.
Osnabrück wird aktiver, Dähne muss jetzt auch aus dem Spieler heraus eingreifen und faustet eine Hereingabe aus der Gefahrenzone. Ein Schussversuch aus dem Rückraum wird geblockt.
Erster Torabschluss der Osnabrücker! Einen Freistoß zentral vor dem Kasten aus rund 20 Metern nimmt er aber locker auf.
Gelbe Karte für Kevin Volland
Kurze Trinkpause für beide Teams. Es hat über 30 Grad auf Giesings Höhen.
Das war knapp! Pfeifer mit einer scharfen Hereingabe, Haugen springt am langen Pfosten in den Ball herein, kann ihn aber nicht im Tor unterbringen.
Jetzt Niederlechner nah dran am Tor. Nach einem kurzen Durcheinander im Strafraum, kommt der Ex-Augsburger im Sitzen noch an den Ball, doch Karademir hält seinen Fuß dazwischen.
Von den Gästen kommt in der Offensive wenig. Kein Durchkommen, 1860 steht sehr stabil hinten – Dähne musste bisher noch nicht eingreifen.
Die große Chance auf das 2:0! Und Volland ist erneut mittendrin – dieses Mal als Vorlagengeber. Der Ex-Bundesliga-Spieler schickt Haugen mit einem Steilpass von der Mittellinie aus los und läuft alleine auf das Tor zu. Vor dem Strafraum wird er dann aber bedrängt, er schlägt einen Haken im Sechzehner, sein Abschluss ist aber zu unplatziert.
Tor! 1:0 - Kevin Volland
Was für eine Traum-Rückkehr! Deniz führt erneut den Freistoß aus, Volland läuft wohl einen tick zu früh los, setzt seinen Körper aber dann mustergültig im Strafraum ein und spitzelt die Kugel sehenswert mit dem linken Fuß ins lange Eck.
Gelbe Karte für Yigit Karademir
"Wenn die ganze Stadt nach London zieht weil Sechzig München im Finale spielt - Europapokalfinale im Wembleystadion."
Deniz schlenzt den Ball in den Strafraum, Danhof kommt frei aus der zweiten Reihe zum Abschluss, verzieht aber völlig.
Erste gefährliche Standardsituation vor dem Kasten der Gäste. Niederlechner wird halblinks vor der Sechzehnerkante gefoult.
Sensationell - die Meisterlöwen waren kurz vor Anpfiff noch schnell auf dem Rasen und wurden frenetisch bejubelt und von Präsident Mang begrüßt.
Gelbe Karte für Thore Jacobsen
Anpfiff 1. Halbzeit
Schäch: "Wir begrüßen vier Meisterlöwen bei uns im Stadion: Hansi Reich, Bubi Bründl, Fredi Heiss und Bernd Patzke!"
Die Spannung steigt – in wenigen Minuten geht es los. Emotionaler Appell von Stadionsprecher Basti Schäch: "Was letzte Saison war, zählt nicht mehr - lasst uns das Grünwalder Stadion wieder zu einer Festung machen!"
Neben Wolfram wurden auch Reinthaler, Steinkötter und Maier aus dem Kader gestrichen. Luxusprobleme beim TSV 1860 ...
Osnabrück wartet noch auf den ersten Saisontreffer – zum Auftakt gab es ein 0:0 gegen Aachen. Bei den Löwen ist Niederlechner bisher der einzige Saisontorschütze, er erzielte den Ausgleichstreffer beim 1:1 gegen Essen.
Es ist alles angerichtet für ein Fußballfest: Die Löwen starten mit den Rückkehrern Volland und Niederlechner in das erste Heimspiel der Saison bei traumhaften Bedingungen. Der Sommer ist zurück, die Sonne lacht über Giesing.
Bitter für Wolfram, der heute nicht im Kader steht. Kozukli sitzt für ihn gegen Osnabrück auf der Bank.
Keine Überraschungen in der Elf von Patrick Glöckner, der Löwen-Coach setzt auf dieselbe Elf wie zum Auftakt gegen Essen.
Die Löwen-Aufstellung ist da!
Voet scheint beim TSV 1860 angekommen zu sein, und wie.
Schock beim TSV 1860! Schröter wird nicht nur für das Spiel gegen Osnabrück ausfallen. Das verriet Coach Glöckner auf der Pressekonferenz: "Morris wurde heute schon operiert. Er hat sich die Sehne am Hüftbeuger vorgestern im Training gerissen. Und deswegen kann er am Wochenende nicht dabei sein. Es ist natürlich eine blöde Situation für uns, weil er am Ende seiner Aufbauphase war und wir abbrechen mussten. Es ist sehr blöd gelaufen für uns und für ihn. Aber er ist in guten Händen." Wie lange er genau ausfallen wird, konnte Glöckner nicht sagen.
Die Tage sind gezählt, am Samstag wird auf dem Giesinger Berg wieder Fußball gespielt. Löwen-Legende Cerny traut Sechzig eine starke Heimbilanz zu.
Am Montag war Kevin Volland gar nicht auf dem Rasen, am Dienstag trainierte der Offensivstar des TSV 1860 dosiert. "Wir sind mit ihm im Austausch - genauso wie mit den anderen auch. Wenn er sagt, es zieht irgendwo oder es ist eine Schwellung da, dann nehmen wir ihn raus, so wie am Montag oder er ist eben teilaktiv", erklärte Löwen-Trainer Patrick Glöckner. "Mittwoch trainiert er wieder voll." Lesen Sie hier mehr!
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Samstag Osnabrück – Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr!