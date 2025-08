Zu Wochenbeginn wird Löwen-Star Kevin Volland geschont. Gegen Osnabrück soll der Angreifer dann voll da sein.

Am Montag war Kevin Volland gar nicht auf dem Rasen, am Dienstag trainierte der Offensivstar des TSV 1860 dosiert. An einer Art Sonderbehandlung für die kreativen, aber lange nicht in Pflichtspielen geprüften Glieder des 33-Jährigen liege das aber keineswegs.

Glöckner: "Wir haben die Belastung reduziert"

"Wir sind mit ihm im Austausch - genauso wie mit den anderen auch. Wenn er sagt, es zieht irgendwo oder es ist eine Schwellung da, dann nehmen wir ihn raus, so wie am Montag oder er ist eben teilaktiv", erklärte Löwen-Trainer Patrick Glöckner.

Beim Trainingsturnier am Dienstag war Volland nur in jedem zweiten Spiel dabei, was Glöckner mit all dem begründete, was vor, während und nach dem Spiel in Essen (1:1) passierte. "Wir haben die Belastung reduziert, weil er dieses Spiel drin hatte und die Busfahrt auch nicht förderlich war für ihn. Das muss man auch berücksichtigen", berichtete der Coach.

Gibt seinem Offensiv-Star Kevin Volland eine Pause: Coach Patrick Glöckner. © IMAGO

Sorgen wegen des Heimspielauftaktes gegen Osnabrück am Samstag (14 Uhr) muss sich keiner machen. "Mittwoch trainiert er wieder voll", sagte Glöckner, der sich den Volland vom 4:0-Test in Regensburg wünscht: "Wenn du ihn richtig ins Spiel bringst, dann sieht man, was er drauf hat. So jemanden willst du als dominanten Spieler haben."