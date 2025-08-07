"Die Kaderbesetzung ist so kompliziert": Der neue TSV 1860 hat ein Luxusproblem

Das auf allen Positionen verstärkte 1860-Aufgebot sorgt dafür, dass auch große Namen, wie zuletzt unter anderem Kozuki und Schröter, mal aus dem Kader fliegen. Die U23-Regel verschärft das Problem.

07. August 2025 - 10:51 Uhr

Als guter Moderator gefragt: 1860-Coach Patrick Glöckner (l.) muss Spielern wie Morris Schröter (Mitte) oder Soichiro Kozuki (r. hinten) auch mal unangenehme Entscheidungen mitteilen und erklären. © sampics