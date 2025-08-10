Dritte Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen VfL Osnabrück – Löwen mit perfektem Heim-Auftakt

Schock beim TSV 1860! Schröter wird nicht nur für das Spiel gegen Osnabrück ausfallen. Das verriet Coach Glöckner auf der Pressekonferenz: "Morris wurde heute schon operiert. Er hat sich die Sehne am Hüftbeuger vorgestern im Training gerissen. Und deswegen kann er am Wochenende nicht dabei sein. Es ist natürlich eine blöde Situation für uns, weil er am Ende seiner Aufbauphase war und wir abbrechen mussten. Es ist sehr blöd gelaufen für uns und für ihn. Aber er ist in guten Händen." Wie lange er genau ausfallen wird, konnte Glöckner nicht sagen.