3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Hallescher FC – heute live

Hält die Siegesserie des TSV 1860 weiter an? Nach vier Erfolgen zum Auftakt streben die Löwen auch am Freitagabend den nächsten Dreier an, um die Tabellenführung zu verteidigen. Zu Gast im Flutlicht-Duell auf Giesings Höhen ist der Hallesche FC, der sich mit drei Punkten in der unteren Tabellenhälfte wiederfindet. Die Generalprobe unter der Woche glückte bereits, die Löwen zogen durch ein klares 8:0 über Feuchtwangen in das Achtelfinale des Toto-Pokals ein.

