Bitterer Rückschlag für den TSV 1860: Spielmacher Kevin Volland fällt wohl mit Muskelfaserriss für das Saisonfinale in Verl und das Totopokal-Endspiel gegen die Würzburger Kickers aus. Trotz des Ausfalls steht das DFB-Pokal-Ticket der Löwen bereits fest. Lesen Sie hier mehr!
3. Liga im Liveticker: SC Verl gegen TSV 1860 München – Samstag live
Endspurt in der 3. Liga: Am 38. und letzten Spieltag der Saison 2025/26 ist der TSV 1860 beim SC Verl zu Gast. Nach der Derby-Niederlage gegen Ingolstadt und nur einem Sieg aus den letzten neun Ligaspielen wollen die Löwen diese verkorkste Saison versöhnlich zu Ende bringen. Der Gegner aus Nordrhein-Westfalen ist nach der Pleite gegen Rot-Weiss Essen am 37. Spieltag endgültig aus dem Aufstiegsrennen ausgeschieden und möchte sich nochmal gut vor heimischem Publikum präsentieren.
Verfolgen Sie das Spiel ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!
Austragungsort: Verl
Austragungsstätte: Sportclub-Arena
Zuschauerzahl: -
Schiedsrichter: -
Spiel startet in
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen treten am 38. und letzten Spieltag beim SC Verl an. Anpfiff ist um 13.30 Uhr in der Sportclub-Arena!