3. Liga im Liveticker: 1. FC Schweinfurt 05 gegen TSV 1860 München – Samstagnachmittag live

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Die 3. Liga neigt sich dem Ende zu: Am 36. Spieltag gastiert der TSV 1860 beim 1. FC Schweinfurt 05 im Sachs-Stadion. Die Löwen konnten zuletzt nach sechs sieglosen Spielen in Serie gegen Ulm wieder einen Sieg einfahren, gegen Schweinfurt möchte man den zweiten Dreier in Folge holen. Die "Schnüdel" stehen hingegen schon als Absteiger in die Regionalliga Bayern fest und wollen die Saison unter ihrem scheidenden Trainer Jermaine Jones ordentlich zu Ende spielen.
Verfolgen Sie die Partie ab 14 Uhr im AZ-Liveticker!
Sparen, Junglöwen fördern, wertvolle Akteure verkaufen – und trotzdem Aufstiegsambitionen entwickeln: Im Saisonfinale werkeln die 1860-Verantwortlichen um Trainer Markus Kauczinski und Geschäftsführer Manfred Paula schon fleißig an der kommenden Saison. Die AZ zeigt auf, mit welchen Zwängen diese Planung verbunden ist.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am 36. Spieltag in Schweinfurt zu Gast. Anpfiff ist um 14 Uhr im Sachs-Stadion!