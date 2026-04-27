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"Ich habe noch zwei Jahre Vertrag": Dulic feiert 1860-Comeback und lässt Zukunft offen

Sean Dulic feiert nach mehr als vier Monaten Verletzungspause sein Comeback beim TSV 1860. Der Vertrag des wertvollsten Löwen läuft noch zwei Jahre, ein klares Bekenntnis zu den Blauen gibt der 21-Jährige aber nicht ab.
Matthias Eicher |
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Die Leidenszeit ist vorbei: Sean Dulic feiert beim Heimsieg des TSV 1860 gegen den SSV Ulm sein Comeback.
Die Leidenszeit ist vorbei: Sean Dulic feiert beim Heimsieg des TSV 1860 gegen den SSV Ulm sein Comeback. © sampics

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