DFB-Pokal im Liveticker: Viktoria Köln gegen FC Bayern München – Mittwoch live

Englische Woche für den FC Bayern: Nach dem doch eher unbefriedigenden Unentschieden zuhause gegen Borussia Mönchengladbach (1:1) am vergangenen Wochenende geht es für die Münchner nun im DFB-Pokal los. In der ersten Runde wartet Drittligist Viktoria Köln auf den deutschen Rekordmeister, gespielt wird im Rheinenergiestadion, eigentlich die Spielstätte des 1. FC Köln. Erfahrungen mit einer Münchner Mannschaft haben die Kölner erst kürzlich gemacht. Am vergangenen Wochenende gab es ein 1:1 in der Liga gegen den TSV 1860. Die Bayern auswärts im Pokal – verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 20.45 Uhr hier im AZ-Liveticker!