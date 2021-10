Auf wen trifft der TSV 1860 im Achtelfinale? Die DFB-Pokal-Auslosung im Liveticker

Wer hätte das geahnt?! Während sich der FC Bayern bereits in der zweiten Pokalrunde aus dem Wettbewerb verabschiedete, steht der TSV 1860 im Achtelfinale. Die Löwen setzten sich am Dienstagabend mit 1:0 gegen Zweitligist Schalke 04 durch, die Bayern gingen mit 0:5 bei Borussia Mönchengladbach unter. Weil auch für Augsburg und Regensburg in der zweiten Runde Schluss war, sind die Sechzger der einzige verbliebene Pokal-Teilnehmer aus Bayern – und zudem der einzige Drittligist. Damit dürfen die Löwen im Achtelfinale auf jeden Fall im heimischen Grünwalder Stadion spielen. Doch gegen wen? Am Sonntagabend, 18.30 Uhr, findet die Auslosung der Paarungen statt – hier gibt's den Liveticker dazu.