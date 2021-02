Champions League im Liveticker: Lazio Rom gegen FC Bayern - Achtelfinale heute live

Drei Tage nach der bitteren 1:2-Pleite in Frankfurt muss der FC Bayern in der Champions League ran. Im Hinspiel des Achtelfinals ist der deutsche Rekordmeister zu Gast bei Lazio Rom. Während sich die Münchner souverän als Tabellenerster für die Runde der letzten 16 qualifizierten, mussten die Italiener in ihrer Gruppe Borussia Dortmund den Vortritt lassen und belegten am Ende Platz zwei. Die Bayern plagen weiterhin Personalsorgen: Bei den Römern stehen Hansi Flick unter anderem mit Benjamin Pavard und Thomas Müller (jeweils Quarantäne nach Corona-Infektion), Serge Gnabry (Muskelfaserriss) sowie Corentin Tolisso (Sehnenriss am Oberschenkel) wichtige Spieler nicht zur Verfügung, Leon Goretzka hingegen wird nach seinem erfolgreichen Comeback in Frankfurt gegen Lazio in der Startelf stehen. Verfolgen Sie die Partie am Dienstag ab 21 Uhr im AZ-Liveticker!