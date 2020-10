Am Mittwochabend empfängt der FC Bayern im ersten Gruppenspiel der neuen Champions-League-Saison Atlético Madrid. Für die Münchner geht es um nichts weniger als die erfolgreiche Titelverteidigung in der Königsklasse. Rotiert Trainer Hansi Flick aufgrund der engen Spieltaktung? Wer bekommt gegen die Spanier seine Chance? Darf Rekordmann Lucas Hernández gegen seinen Ex-Verein von Beginn an ran? Die Partie gibt es hier ab 21 Uhr im Liveticker.