Champions League im Liveticker: FC Salzburg gegen FC Bayern München live

Nach der 2:4-Blamage gegen den VfL Bochum ist der FC Bayern in der Champions League gefordert: Am Mittwoch sind die Münchner im Achtelfinal-Hinspiel beim FC Salzburg zu Gast. Während der deutsche Rekordmeister ohne Punktverlust als Tabellenerster in die Runde der letzten 16 einzog, setzten sich die Österreicher in einer Gruppe mit Wolfsburg und Sevilla hinter Lillie als Gruppenzweiter durch. Am Mittwoch gilt es für die Elf von Julian Nagelsmann sich, nun eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel zu sichern, das am 8. März in der Allianz Arena steigt. Verfolgen Sie die Partie am Mittwoch ab 21 Uhr!