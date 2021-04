Liveticker zur Bundesliga: VfL Wolfsburg gegen FC Bayern live

Für den FC Bayern geht es nach dem bitteren Aus in der Champions League wieder in der Bundesliga weiter. Auf die Münchner wartet am Samstag mit dem VfL Wolfsburg ein harter Brocken – die Niedersachsen spielen eine starke Saison und sind aktuell Dritter. Für die Bayern gilt es nach dem Ausscheiden aus DFB-Pokal und Königsklasse nun darum, mit der Meisterschaft das Minimalziel in dieser Spielzeit zu erreichen. Mit einem Sieg könnte der Fünf-Punkte-Abstand auf Verfolger RB Leipzig gehalten werden. Jedoch hat der Spitzenreiter weiterhin mit Personalsorgen zu kämpfen. Anpfiff der Partie ist um 15.30 Uhr.