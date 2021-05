Bundesliga im Liveticker: SC Freiburg gegen FC Bayern München  Samstag live

Die Meisterschaft hat der FC Bayern schon seit vergangener Woche fix - ein Ziel bleibt für den Serienmeister in dieser Saison aber noch: Mit 39 Treffern fehlt Weltfußballer Robert Lewandowski nur noch ein Tor bis zur Einstellung des legendären Rekords von Gerd Müller. Am kommenden Samstag hat die polnische Tormaschine gegen den SC Freiburg die nächste Möglichkeit, die bisherige Bestmarke zu knacken. "Ich gebe immer weiter Gas und versuche, alles für die Mannschaft zu geben", sagte der 32-Jährige nach seinem Dreierpack gegen Gladbach. Ob er sich schon am vorletzten Spieltag den Rekord schnappt, erfahren Sie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!