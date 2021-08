Liveticker zum Nachlesen: FC Bayern gewinnt souverän gegen Berlin - Endergebnis 5:0

Überpünktlich pfeift der Schiedsrichter ab, der FC Bayern gewinnt mit 5:0 gegen Hertha BSC!

Ein souveräner Auftritt und mehr als verdienter Erfolg für die Münchner. Bis auf die Großchance von Selke in der zweiten Minute hatte der Rekordmeister das Spiel zu jeder Zeit völlig im Griff. Müller brachte die Bayern in Führung, Lewandowski erzielte einen Hattrick und auch Musiala durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Ein rundum gelungener Abend in der Allianz Arena, mit dem Nagelsmann definitiv zufrieden sein kann. Damit verabschieden wir uns an dieser Stelle – vielen Dank fürs Mitlesen!