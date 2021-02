Bundesliga im Liveticker: Eintracht Frankfurt gegen FC Bayern - Samstag live

Spitzenspiel in der 1. Bundesliga: Am Samstag empfängt Eintracht Frankfurt den FC Bayern. Während die Münchner auch weiterhin an der Tabellenspitze stehen, konnten sich die Eintracht dank zuletzt starker Leistung immer weiter nach oben kämpfen und befindet sich aktuell auf Tabellenplatz drei. Für die Bayern geht es nach dem enttäuschenden Remis gegen Aufsteiger Bielefeld nun um Wiedergutmachung. Leicht wird das jedoch nicht – auch, weil die Bayern einige hochkarätige Ausfälle beklagen müssen. Nun wurde auch noch Benjamin Pavard positiv auf Corona getestet. Verfolgen Sie die Partie ab 15.30 Uhr im AZ-Liveticker!