3. Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen TSV 1860 – Löwen stellen Köllner-Rekord ein

Die Münchner Löwen sind aktuell drei Punkte von Platz drei entfernt, doch 1860-Trainer Kauczinski will wie gewohnt nicht vom Aufstieg reden. Er warnt stattdessen vor dem kommenden Gegner Viktoria Köln, die "tatsächlich sehr gut", mit viel Tempo und klarer Idee spielen würden. Bezogen auf die kurze Pause zwischen dem Heimspiel am Dienstag und dem Spiel am Freitag, gehe es darum, morgen auf den Punkt da zu sein.