3. Liga im Liveticker: Viktoria Köln gegen TSV 1860 – Löwen stellen Köllner-Rekord ein

Schluss! Die Löwen gewinnen 1:0 bei Viktoria Köln und feiern damit den fünften Sieg in Serie. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!
Schluss! Die Löwen gewinnen 1:0 bei Viktoria Köln und feiern damit den fünften Sieg in Serie. Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Wochenende!
Die Löwen verteidigen das hier wirklich sehr souverän zu Ende. Köln wirkt genervt und scheint nicht mehr an den Ausgleich zu glauben.
Fünf Minuten werden nachgespielt...
Auswechslung TSV 1860 München - Morris Schröter kommt für Tim Danhof
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Kevin Volland
Jetzt mal eine Möglichkeit für die Hausherren: Dietz kommt nach einer Eisenhuth-Ecke zum Kopfball aber verfehlt das Tor um ein gutes Stück.
Tut sich hier noch was? Auch wenn der Spielstand alles hergibt, plätschert das Spiel nur noch vor sich hin. Sechzig steht hinten top und lauert, Köln fällt überhaupt nichts ein.
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für David Philipp
Gelbe Karte für Jakob Sachse
Kaum auf dem Platz holt sich auch Sachse seine Verwarnung ab. Der Stürmer geht mit hohem Bein in den Zweikampf mit Reinthaler und trifft den Löwen-Verteidiger.
Auswechslung Viktoria Köln - Leander Popp kommt für Leonhard Münst
Auswechslung Viktoria Köln - Jakob Sachse kommt für Robin Velasco
Gelbe Karte für Verthomy Boboy
Boboy mit dem taktischen Foul an Philipp. Auch die Gelbe ist unstrittig. Philipp ist dabei aber offenbar auf die Schulter gefallen und muss behandelt werden.
Gelbe Karte für Max Reinthaler
Es wird ruppiger. Jetzt senst Reinthaler seinen Gegenspieler um und sieht ebenfalls Gelb.
Gelbe Karte für Leonhard Münst
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Sigurd Haugen
Auswechslung Viktoria Köln - Yannick Tonye kommt für Simon Handle
Auswechslung Viktoria Köln - David Otto kommt für Benjamin Zank
Gelbe Karte für Robin Velasco
Offensiv kommt weiter relativ wenig von Sechzig, dafür stehen die Münchner defensiv richtig gut und lassen kaum etwas zu. In gefährliche Räume kommt Köln jedenfalls nicht.
Gelbe Karte für Thore Jacobsen
Jacobsen sieht nach einem taktischen Foul seine fünfte Gelbe Karte und fehlt damit im Spitzenspiel gegen Wiesbaden nächste Woche gesperrt.
Faßmann fälscht eine Handle-Flanke von links gefährlich ab. Der Ball geht knapp rechts am Löwen-Tor vorbei.
Münst tritt Danhof auf den Spann, kommt aber ohne Gelbe Karte davon.
Weite Einwurf-Flanke der Viktoria von der rechten Seite. Dähne kommt raus und faustet die Kugel weg, räumt dabei aber Reinthaler ab. Der Innenverteidiger hat seine Kopfschmerzen aber schnell wieder rausgeschüttelt.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Köln stößt die zweite Halbzeit an. Beide Teams sind personell unverändert aus der Pause gekommen.
Halbzeitpause
Das war's mit Durchgang eins - Sechzig geht mit einer 1:0-Führung in die Kabine.
Velasco zieht vom linken Flügel nach innen und schießt. Der Versuch wird noch leicht abgefälscht und landet im Toraus.
Danhof mit einem taktischen Foul. Schiedsrichter Hasmann drückt aber beide Augen zu und lässt die Gelbe stecken.
Gelbe Karte für Kevin Volland
Heftiges Einsteigen von Volland, der Gegenspieler Dietz an der Seitenauslinie mit voller Wucht auf den Fuß tritt. Die Gelbe Karte geht völlig in Ordnung.
Tor! 0:1 - Kevin Volland
Und aus dem Nichts das Tor für Sechzig! Torhüter Schulz leistet sich im Spielaufbau einen bösen Fehlpass und spielt den Ball genau in den Fuß von Jacobsen. Der bedient Volland, der sich die Kugel auf den starken linken Fuß legt und zum 1:0 trifft. Sechzig eiskalt!
Immerhin die Löwen-Fans haben Spaß. Im Auswärtsblock wird fröhlich die nächste Wunderkerze gezündet - dieses Mal eine rote.
Kloss spielt den Ball von der linken Seite Flach in den Strafraum zu Handle, der direkt in den Rückraum ablegt. Dort findet er aber keinen Mitspieler, sodass Sechzig entspannt klären kann.
Die Offensivbemühungen der Löwen sind aktuell überschaubar. Eben gab es einen langen Ball in die Spitze zu Haugen, der im Abseits stand. Ansonsten tut sich wenig...
Münst mit einem guten Steilpass auf Handle, der freie Bahn Richtung Tor hat. An der Seitenauslinie geht allerdings die Fahne hoch. Abseits!
Brenzlige Situation für Sechzig: Dähne fliegt unter einem Freistoß von der linken Seite durch. Die Kugel landet bei Ex-Löwe Kloss, der den Ball beim Schuss aber nicht richtig trifft. Dähne packt dann doch noch zu. Solche Aktionen sieht man vom sonst so souveränen Löwen-Schlussmann eher selten.
Mittlerweile ist auch die Viktoria im Spiel angekommen und hat mehr Ballbesitz, ohne aber in wirklich gefährliche Räume zu kommen.
Münst kommt in Folge eines Fehlpasses von Reinthaler im Aufbauspiel zum Eins-gegen-Eins mit Dähne. Der Löwen-Schlussmann verkürzt den Winkel gut und behält die Oberhand.
Die Löwen haben hier deutlich mehr Ballbesitz und werden von den Kölnern kaum attackiert. Bislang ist der Auftritt der Hausherren seltsam passiv.
Sechzig kommt gut rein ins Spiel! Danhof kommt nach einer schönen Kombination von Philipp und Haugen zum Abschluss. Knapp links unten vorbei!
Danhof kommt rechts im Strafraum zum Abschluss. Der Schuss wird zur Ecke abgefälscht. Die Hereingabe von Volland bringt aber nichts ein.
Dietz beißt auf die Zähne und spielt weiter.
Gelbe Karte für Sigurd Haugen
Haugen trifft Dietz im Zweikampf ganz unglücklich an der Ferse und sieht Gelb. Der Kölner Verteidiger hat große Schmerzen und muss behandelt werden.
Guter langer Pass von Faßmann die Linie entlang auf Danhof. Dessen Flanke wird aber geklärt.
Youngster Faßmann übernimmt bei seinem Startelf-Debüt den rechten Part in der Dreierkette, daneben spielen Voet und Reinthaler.
Anpfiff 1. Halbzeit
Los geht's, Sechzig stößt an!
Die Löwen-Fans haben auch heute wieder ordentlich Pyrotechnik mit dabei - und die soll natürlich nicht wieder mit nach Hause genommen werden. Im Gästeblock blinkt und raucht es, dazu gibt es eine schicke Choreo.
Vor der Partie versammeln sich noch beide Teams am Mittelkreis zu einer Schweigeminute für den am Mittwoch verstorbenen Georg Koch.
Angeführt vom Schiedsrichtergespann betreten beide Teams den Platz, gleich geht's los!
Die Löwen können natürlich auch heute wieder auf die Unterstützung ihrer Fans bauen. Insgesamt haben 1600 bis 1800 Schlachtenbummler aus München den Weg nach Köln angetreten. Und das an einem Freitagabend, Respekt!
Die Löwen treffen heute wieder auf zwei alte Bekannte: Tim Kloss, der in der Startelf steht, und Kölns Ersatzkeeper David Richter. Letzterer kam im Winter nach halbjähriger Vereinslosigkeit zur Viktoria.
Für die Hausherren geht es in dieser Saison im Prinzip um nichts mehr: Als Zehnter beträgt der Vorsprung auf die Abstiegsplätze 14 Punkte, der Rückstand auf Relegationsplatz drei deren zehn. Tabellarisches Niemandsland sagt man dazu.
Der Schiedsrichter der heutigen Partie ist der 26-Jährige Justin Hasmann (Neunkirchen/Saar), der die Erfahrung von 22 Drittligaspielen mitbringt. Assistieren werden ihm Lukas Jungfleisch und Niklas Diehm, der vierte Offizielle ist Mario Hildenbrand.
Mit einem Sieg würden die Löwen heute zumindest vorerst nach Punkten mit dem Tabellendritten Duisburg gleichziehen und den Abstand auf die ersten beiden Plätze, die aktuell Osnabrück und Cottbus belegen, auf vier Punkte verkürzen.
Die Aufstellung ist da! Kauczinski nimmt im Vergleich zum 2:1-Sieg gegen Aue drei Änderungen in der Startelf vor: Dordan, Wolfram (beide Bank) und Schifferl (verletzt) werden durch Maier, Philipp und Faßmann ersetzt. Letzterer darf heute erstmals von Beginn an ran.
Innenverteidiger Raphael Schifferl wird die Reise nach Köln nicht antreten, er fehlt aufgrund muskulärer Probleme. Die spannende Frage: Wen stellt 1860-Coach Kauczinski auf? Entweder kehrt Kapitän Jesper Verlaat ohne Spielpraxis nach seiner langen Verletzungspause in die Startelf zurück oder Kauczinski schmeißt den Youngster Lasse Faßmann in die Innenverteidigung - beide Optionen sind also risikobehaftet.
Der Ex-Löwe Tim Kloss spielt nach acht Jahren beim TSV 1860 seit Sommer 2025 bei Viktoria Köln - dem kommenden Gegner der Münchner Löwen. Im AZ-Interview spricht er unter anderem über das besondere Hinspiel im Grünwalder Stadion, seine bisherige Zeit in Köln und die Aufstiegschancen der Sechzger.
Die Münchner Löwen sind aktuell drei Punkte von Platz drei entfernt, doch 1860-Trainer Kauczinski will wie gewohnt nicht vom Aufstieg reden. Er warnt stattdessen vor dem kommenden Gegner Viktoria Köln, die "tatsächlich sehr gut", mit viel Tempo und klarer Idee spielen würden. Bezogen auf die kurze Pause zwischen dem Heimspiel am Dienstag und dem Spiel am Freitag, gehe es darum, morgen auf den Punkt da zu sein.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen wollen auswärts bei Viktoria Köln den fünften Dreier in Serie perfekt machen - Anpfiff ist am Freitag um 19 Uhr im Sportpark Höhenberg!