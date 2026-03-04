AZ-Info: Vertragsverhandlungen auf Eis – verliert 1860 seinen genialen Strippenzieher?

Er zählt aktuell zu den Spielern beim TSV 1860, deren Vertrag im Sommer ausläuft. Nach AZ-Informationen liegen die Verhandlungen über eine Verlängerung aktuell auf Eis. Wie geht es für den Mittelfeldspieler weiter?

04. März 2026 - 16:20 Uhr

Veränderung beim TSV 1860? Laut AZ-Information könnte sich der Verein bald von einem genialen Spieler trennen. © IMAGO/Ulrich Wagner (www.imago-images.de)