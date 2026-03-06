AZ-Plus
Interview

"Mehrere Themen"": Kloss erklärt seinen Abschied vom TSV 1860

Der ehemalige 1860-Kicker Tim Kloss spielt seit letztem Sommer bei Viktoria Köln - dem kommenden Gegner der Münchner Löwen. Im AZ-Interview spricht er unter anderem über das besondere Hinspiel im Grünwalder Stadion, seine bisherige Zeit in Köln und die Aufstiegschancen der Sechzger.
Ruben Stark |
Jubelte 2024 noch im Löwen-Trikot: Tim Kloss (seit Juli 2025 bei Viktoria Köln)
Jubelte 2024 noch im Löwen-Trikot: Tim Kloss (seit Juli 2025 bei Viktoria Köln) © IMAGO/Frank Hoermann

