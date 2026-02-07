3. Liga im Liveticker: VfB Stuttgart II gegen TSV 1860 München – erste Löwen-Pleite 2026

Puuuh, jetzt müssen die Löwen einmal kräftig durchatmen. Nach guten ersten zehn Minuten war das heute leider nix. Der erste Gegentreffer hat den TSV 1860 komplett aus dem Konzept gebracht, von da an ging nicht mehr viel. Erst nach Haugens Anschlusstreffer kurz vor Ende der Partie rannten die Sechzger nochmal an, es blieb aber bei der verdienten Niederlage. Hiermit verabschieden wir uns vom AZ-Liveticker und wünschen noch ein schönes Rest-Wochenende!