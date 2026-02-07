3. Liga im Liveticker: VfB Stuttgart II gegen TSV 1860 München – erste Löwen-Pleite 2026
Der TSV 1860 verliert beim VfB Stuttgart II mit 1:2. Der AZ-Liveticker zum Nachlesen!
Spielende
Gelbe Karte für Florian Hellstern
Niederlechner nochmal mit dem Abschluss, Stuttgarts Keeper pariert sicher. Es wäre aber ohnehin wieder Abseits gewesen! Gefühlt die hundertste Entscheidung, das machen die Löwen heute nicht gut...
Gelbe Karte für Florian Niederlechner
Sechs Minuten werden nachgespielt. Gelingt 1860 noch der Ausgleich?
Stuttgart wackelt! Die Löwen machen nun Druck, nach einer Ecke reklamieren die Sechzger, Niederlechner sei im Zweikampf erwischt worden. Der Unparteiische lässt weiter spielen.
Tor! 2:1 - Sigurd Haugen
Jetzt ist der Anschlusstreffer da! Danhof hält einen langen Ball im Spiel, die Kugel landet bei Haugen, der aus kürzester Distanz den Ball über die Linie drückt.
Auswechslung VfB Stuttgart II - Maximilian Herwerth kommt für Lauri Penna
Auswechslung VfB Stuttgart II - Julian Lüers kommt für Christopher Olivier
Kauczinski probiert alles und bringt nochmal frische Kräfte! Reicht es noch zu einem Punktgewinn?
Auswechslung TSV 1860 München - Kilian Jakob kommt für Marvin Rittmüller
Auswechslung TSV 1860 München - Tim Danhof kommt für Clemens Lippmann
Auswechslung TSV 1860 München - Florian Niederlechner kommt für Kevin Volland
Gelbe Karte für Kevin Volland
Von 1860 kommt viel zu wenig! Der VfB hat auch in Durchgang zwei mehr Abschlüsse als die Sechzger. Gibt es nochmal ein Aufbäumen?
Gelbe Karte für Christopher Olivier
Das ist aktuell Nichts! Die Stuttgarter sind derzeit näher am 3:0, als die Löwen am Anschlusstreffer. Dähne bewahrt die Sechzger vor einem weiteren Treffer.
Auswechslung VfB Stuttgart II - Samuele di Benedetto kommt für Nicolas Sessa
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für Patrick Hobsch
Wahnsinn, welch Stimmung die Löwen-Fans trotz des Spielstands machen . Unermüdlicher Support, das muss doch die Mannschaft auf dem Rasen beflügeln.
Gute Chance für die Sechzger, doch Haugen wird zurückgepfiffen. Volland steckt auf den Norweger durch, der freie Bahn gehabt hätte. Doch Volland stand zuvor im Abseits.
In den letzten Minuten kommt 1860 gar nicht mehr ins Spiel. Stuttgart macht es extrem clever, behauptet viele Bälle und holt einige Freistöße heraus.
Die Löwen-Fans fordern schon Niederlechner! Wenn es weiter so schleppend geht, wird es wohl nicht mehr so lange dauern.
Ähnlich zum ersten Durchgang kann der VfB den Anfangsdruck der Löwen überstehen und ist jetzt wieder mehr in der Partie. 1860 braucht dringend ein Tor!
Gelbe Karte für Sigurd Haugen
Die Löwen haben sich auf jeden Fall viel vorgenommen für Durchgang zwei –was bleibt ihnen aber auch anderes übrig! Lippmann mit der scharfen Hereingabe, Volland drückt den Ball am vorderen Fünfmetereck Richtung Tor, doch Hellstern reagiert glänzend und klärt zur Ecke.
Wieder ist der Ball im Netz, wieder zählt der Löwen-Treffer nicht! Im Getümmel wird ein Zweikampf von Haugen zurückgepfiffen, das anschließende Tor von Hobsch zählt nicht.
Auswechslung TSV 1860 München - Maximilian Wolfram kommt für Loris Husic
Anpfiff 2. Halbzeit
Pfiffe zur Halbzeit! Und die kommen von den Löwen-Fans – mehr als 3.000 Anhänger sind mit nach Großaspach gefahren.
Halbzeitpause
Drei Minuten werden nachgespielt.
Auswechslung VfB Stuttgart II - Yanik Spalt kommt für Justin Diehl
Dähne rettet für die Löwen! Groiß köpft auf das Tor, Sechzigs Schlussmann lenkt die Kugel über den Querbalken.
Sechzig ist heute brutal anfällig bei Kontern. Die Löwen-Defensive bekommt die schnellen Stuttgarter kaum in den Griff.
Haugen, der erneut der aktivste Löwe ist, nimmt es jetzt selbst in die Hand. Sein Versuch aus 16 Metern geht nur knapp am Pfosten vorbei.
Reinthaler bekommt nach Vollands Eckball keinen Druck mehr hinter den Ball.
Jetzt die große Chance zum Anschlusstreffer! Lippmann mit einem beherzten Antritt, der Ball landet zentral bei Volland an der Strafraumkante. Doch der Ex-Bundesligastürmer versucht nochmal auf Hobsch abzulegen. Da muss Volland selbst abschließen, so frei kommt man selten zum Abschluss.
Tor! 2:0 - Justin Diehl
Die Löwen schlafen komplett und müssen nun einem Zwei-Tore-Rückstand hinterherlaufen! Darvich mit einem Steckpass auf Diehl, der dieses Mal nicht lange fackelt und Dähne überwindet. 2:0 für den VfB!
Gelbe Karte für Loris Husic
Und fast das 2:0 hinterher - ja was ist denn hier auf einmal los? Diehl läuft alleine auf Dähne zu, statt selbst abzuschließen, entscheidet er sich für den Querpass auf Ouro-Tagba, der den Ball aber nicht unter Kontrolle bringt.
Tor! 1:0 - Noah Darvich
Eiskalt ausgekontert! Die Löwen liegen erneut zurück. Das machen die jungen Stuttgarter ganz stark. Ouro-Tagba bedient von halblinks mit einem langen Pass Diehl, der von halbrechts mit einem Kontakt nochmal querlegt auf Darvich. Aus elf Metern trifft der Stuttgarter zum 1:0.
Mal ein Abschluss der Stuttgarter, doch Dähne hat mit dem mittigen Schuss keinerlei Probleme. Die Schwaben sind nun aber besser in der Partie.
Gelbe Karte für Thore Jacobsen
Der Ball zappelt im Netz! Doch die Fahne geht hoch. Haugen trifft, nachdem er und Hobsch sich gegen die junge Stuttgarter Hintermannschaft durchsetzen. Doch Sechzigs Maskenmann stand wohl im Abseits!
Gelbe Karte für Alexander Groiß
Die beste Chance für die Sechzger! Volland mit einem langen Ball aus der eigenen Hälfte in Richtung Haugen. Der Norweger stürmt Richtung Tor, wird aber leicht abgedrängt, legt den Bakk aber perfekt in die Mitte auf Hobsch. Der VfB-Keeper ist allerdings hellwach und ist einen Schritt vor Sechzigs Stürmer am Ball und kann die Situation entschärfen.
Lippmann mit einem weiten Einwurf in den Strafraum. Hobsch ist irgendwie noch dran, irgendwie aber auch doch nicht. Stuttgarts Keeper kann den Ball aufnehmen.
Jetzt der erste vielversprechende Abschluss der Sechzger! Hobsch legt von rechts kommend halbrechts in den Strafraum ab, der wuchtig abzieht. Sein Versuch landet am Außennetz.
Außer zwei Ecken, die ungefährlich blieben, kam aber bisher noch nichts rum.
Die Löwen haben in den ersten Minuten deutlich mehr Ballbesitz und befinden sich zumeist im Vorwärtsgang.
Anpfiff 1. Halbzeit
Mit einem Sieg heute würden die Löwen in der Tabelle zwar nur einen Rang gutmachen und auf Rang acht klettern, allerdings würde der Rückstand auf den Relegationsrang auf fünf Punkte schmelzen.
Während die Sechzger mit drei Remis in das Jahr 2026 gestartet sind, gab es für Stuttgart II bisher drei Niederlagen zum Jahresanfang. Beide Teams sind also zum Siegen verdammt!
Auf der Bank der Schwaben sitzt mit Nankishi ebenfalls ein Ex-Löwe. Der Offensivspieler war 2024 für ein halbes Jahr an den TSV 1860 ausgeliehen.
Bei den Stuttgartern steht ein Altbekannter in der ersten Elf: Oura-Tagba durchlief die Jugend der Sechzger und feierte in Giesing auch sein Profi-Debüt. 2024 verließ er die Löwen nach elf Jahren und wechselte zum 1. FC Köln. Seit Sommer 2025 ist er an die Zweitvertretung der Schwaben ausgeliehen.
Überraschend: Youngster Husic, bislang noch keine Drittliga-Minute absolviert, steht ebenfalls in der Startelf. Niederlechner ist zurück im Löwen-Kader und nimmt vorerst auf der Bank Platz.
Die Löwen-Aufstellung ist da! Und Maskenmann Haugen darf wie vermutet von Beginn an ran.
In personeller Hinsicht gab es vor der Partie keine allzu guten Nachrichten: Florian Niederlechner kehrt zwar in den Kader zurück, dafür fällt David Philipp mit einem Infekt aus. Ansonsten bleibt alles beim Alten.
Sechzigs Personalsituation hat sich ein wenig gebessert! Niederlechner trainiert wieder mit dem Team, ob er gegen Stuttgart bereits wieder ein Thema ist, ist fraglich. Verlaat und Pfeifer laufen wieder.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen sind am Samstag zu Gast bei Stuttgarts Reserve – Anpfiff ist um 16.30 Uhr!