AZ-Plus
Interview

1860-Boss Manfred Paula erklärt: Darum hat Sechzig im Winter keine Neuzugänge geholt

1860-Geschäftsführer Manfred Paula spricht im AZ-Interview über Sechzigs ausbleibende Winter-Transfers, den Start in die Rückrunde und die Rolle der Löwen im Aufstiegskampf.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Geschäftsführer des TSV 1860: Manfred Paula.
Geschäftsführer des TSV 1860: Manfred Paula. © IMAGO

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar