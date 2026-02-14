3. Liga im Liveticker: TSV Havelse gegen TSV 1860 München am Samstag - Sechzig deklassiert Havelse

Die Bedingungen für Havelse sind deutlich schlechter als jene für den TSV 1860, wie Belkahia der AZ sagte: "Natürlich ist es schwierig, da der Großteil unserer Spieler ganz normal arbeitet. Wir konnten wegen des Schnees noch nicht einmal auf dem Rasen trainieren. Heißt: Wir haben wirklich schwere Bedingungen."