AZ-Plus
Interview

Ex-Löwe Peter Pacult schreibt den TSV 1860 noch nicht ab: "Aufstiegsrennen ist noch lange nicht aus"

Ausgerechnet Kult- und Grantlel-Löwe Peter Pacult hat noch Hoffnung für den TSV 1860 in dieser Saison. Was er über die Aufstiegschancen der Löwen sagt.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Der TSV 1860 ist im Jahr 2026 noch sieglos.
Der TSV 1860 ist im Jahr 2026 noch sieglos. © IMAGO/Eibner-Pressefoto/Philip Ziegler

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar