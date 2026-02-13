Interview "Jede Mannschaft tut sich da schwer": Ex-Löwe Belkahia warnt TSV 1860 vor den Platzverhältnissen gegen Havelse

Vor dem Duell am Samstag spricht Ex-Löwe und Havelse-Verteidiger Semi Belkahia in der AZ über die Platzverhältnisse im Eilenriedestadion, die erschwerten Bedingungen für den Aufsteiger und das Chaos beim TSV 1860.

13. Februar 2026 - 14:55 Uhr

Seit Saisonbeginn beim TSV Havelse unter Vertrag: Ex-Löwe Semi Belkahia. © IMAGO