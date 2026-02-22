3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Hansa Rostock – Löwen wahren Aufstiegs-Träume

Was für ein Start in die zweite Halbzeit. Aber wir müssen nochmal auf die Elfmeter-Situation zu sprechen kommen, denn da hatten die Löwen wirklich Glück. Zuerst hat sich Haugen in einem Kopfballduell auf dem Gegner aufgestützt und dann schießt Philipp Gürleyen den Ball wirklich aus nächster Nähe an den Ellenbogen.

Ausgleichende "Un-"Gerechtigkeit wird man bei Sechzig sagen, schließlich wurde man in dieser Saison so häufig verpfiffen wie keine andere Mannschaft der Liga.