3. Liga im Liveticker: TSV 1860 gegen FC Hansa Rostock – Löwen wahren Aufstiegs-Träume

Spielende
Schluss! Sechzig schlägt Rostock mit 1:0! Wir verabschieden uns damit aus dem AZ-Liveticker und wünschen noch einen schönen Rest-Sonntag.
Der TSV 1860 gewinnt im heimischen Grünwalder Stadion mit 1:0 und wahrt damit seine Hoffnungen auf den Aufstieg. Der Ticker zum Nachlesen.
Auswechslung TSV 1860 München - Patrick Hobsch kommt für Sigurd Haugen
Die Löwen haben immer wieder Konterchancen, spielen ihre Möglichkeiten aber nicht konsequent aus.
Die Nachspielzeit beträgt vier Minuten!
Bringt Sechzig die Führung über die Zeit? Ein Sieg wäre so wichtig, um die Aufstiegs-Träume am Leben zu erhalten!
Nächste Riesen-Chance, dieses Mal auf der anderen Seite: Krauß dribbelt links in den Strafraum und bringt die Kugel scharf vors Tor. Hummel kommt wird von Voet gestört und kommt nicht mehr richtig ran.
Auswechslung Hansa Rostock - David Hummel kommt für Benno Dietze
Riesen-Chance für Sechzig! Haugen erläuft einen Steilpass von Rittmüller und bringt die Kugel von der Torauslinie flach vors Tor. Am ersten Pfosten startet Steinkötter ein, bringt die Kugel aber nicht aufs Tor.
Auswechslung TSV 1860 München - Marvin Rittmüller kommt für Kevin Volland
Steinkötter sorgt durchaus für Belebung in der Offensive. Scheint so, als habe ihm sein erster Drittliga-Treffer in der vergangenen Woche Auftrieb gegeben!
Auswechslung Hansa Rostock - Adrien Lebeau kommt für Kenan Fatkic
Schifferl leistet sich einen Ballverlust. Fatkic kommt zum Abschluss, schießt aber deutlich drüber. Glück für Sechzig!
Auswechslung TSV 1860 München - Damjan Dordan kommt für Thore Jacobsen
Auswechslung TSV 1860 München - Justin Steinkötter kommt für David Philipp
Es bleibt eine intensive, ausgeglichene Partie im Günwalder Stadion. Entschieden ist hier noch nichts!
Haarige Aktion im Löwen-Strafraum: Schifferl legt eine Hereingabe von rechts ab zu Keeper Dähne, der den Ball mit den Händen aufnimmt. Schiedsrichter Jürgensen bewertet dies aber nicht als kontrollierte Rückgabe und lässt weiterlaufen.
Philipp bekommt den Ellenbogen von Gürleyen auf die Nase und geht zu Boden. Der Offensivspieler kann aber ohne Behandlung weiterspielen.
Auswechslung Hansa Rostock - Lukas Wallner kommt für Jan Mejdr
Auswechslung Hansa Rostock - Maximilian Krauß kommt für Viktor Bergh
Beinahe das 2:0! Danhof kommt links im Strafraum an den Ball und zirkelt die Kugel Richtung Kreuzeck - knapp drüber!
Wieder eine Kontermöglichkeit für Sechzig, doch Haugen findet mit seiner Hereingabe von links keinen Abnehmer.
Rostock scheint den Rückschlag durch den Gegentreffer verdaut zu haben und macht nun wieder mehr nach vorne.
Gelbe Karte für Siemen Voet
Gute Umschaltsituation für Sechzig über Philipp, der Lippmann im Strafraum bedient. Der Junglöwe dribbelt aber ins Aus.
Den Löwen scheint der Treffer aber Rückenwind zu geben. Die Hausherren wirken nun deutlich offensivfreudiger als noch vor dem Seitenwechsel.
Was für ein Start in die zweite Halbzeit. Aber wir müssen nochmal auf die Elfmeter-Situation zu sprechen kommen, denn da hatten die Löwen wirklich Glück. Zuerst hat sich Haugen in einem Kopfballduell auf dem Gegner aufgestützt und dann schießt Philipp Gürleyen den Ball wirklich aus nächster Nähe an den Ellenbogen.
Ausgleichende "Un-"Gerechtigkeit wird man bei Sechzig sagen, schließlich wurde man in dieser Saison so häufig verpfiffen wie keine andere Mannschaft der Liga.
Tor! 1:0 (Elfmeter) - Thore Jacobsen
Jacobsen lässt sich die Chance nicht engehen und lupft lässig in die Mitte. 1:0 für Sechzig!
Elfmeter für Sechzig! Gürleyen bekommt den Ball im Strafraum von Philipp aus kürzester Distanz an den Ellenbogen gespielt. Jürgensen zeigt auf den Punkt. Eine glückliche Entscheidung für die Sechzger!
Gelbe Karte für Christian Kinsombi
Kinsombi geht direkt nach dem Anstoß in einen Zweikampf mit Dähne und sieht sofort die Gelbe Karte.
Anpfiff 2. Halbzeit
Weiter geht's, Sechzig stößt die zweite Halbzeit an!
Halbzeitpause
Das war's mit der ersten Halbzeit! Es geht mit einem leistungsgerechten 0:0 in die Kabine.
Eine Minute wird nachgespielt.
Wieder versucht es Rostock mit einer Einwurf-Flanke. Gürleyen verlängert Richtung Kinsombi, der aber einen Tick zu spät dran ist und dann Dähne foult. Freistoß Sechzig.
Gürleyen mit einem Distanzschuss. Der geht allerdings klar übers Tor.
Nun bekommt Dähne mal was zu tun. Der Schuss von Fatkic ist aber ungefährlich und stellt kein Problem für den Löwen-Keeper dar.
Es ist weiter ein intensives, umkämpftes Spiel ohne wirkliche Großchancen. Das Torschussverhältnis beträgt 2:2, einen Schuss aufs Tor haben wir hier noch nicht gesehen.
Lippmann schleudert eine Einwurf-Flanke von rechts gefährlich in den Strafraum. Dort geht Haugen aber zu robust in den Zweikampf mit dem Gegner und bekommt das Foul gegen sich gepfiffen.
Da ist die erwartete Retourkutsche der Sechzger-Ultras auf das gestrige Banner der Bayern-Fans in der Allianz Arena. "Egal ob 3x am Stadtrand oder ein Stadion mit erfundenem Namen - eine Heimat mit Identität werdet ihr nie haben!", steht auf einem Banner in der Westkurve geschrieben.
Heikle Szene im Löwen-Strafraum: Innenverteidiger Gürleyen ist nach einem weiten Einwurf vorne im Sechzehner und bringt einen Abpraller aufs Tor, doch Schifferl kann vor der Linie für den geschlagenen Dähne klären.
Guter langer Ball in die Spitze Richtung Philipp. Uphoff passt auf und schnappt sich die Kugel.
Gelbe Karte für Andreas Voglsammer
Jacobsen ist zurück auf dem Platz und kann zum Glück weiterspielen.
Ohje! Jacobsen sitzt auf dem Boden und hält sich den hinteren Oberschenkel. Der Ersatz-Kapitän muss behandelt werden.
Da wäre mal eine Möglichkeit für die Münchner gewesen: Nach einer Rostocker Ecke ergibt sich eine gute Konterchance, doch der Steilpass auf Philipp kommt zu weit. Keeper Uphoff kommt aus seinem Tor heraus und klärt.
Sechzig verzichtet heute auf hohes Angriffspressing und lässt Rostock erst einmal kommen. Wohl auch, um so Platz für schnelle Umschaltangriffe über Haugen und Philipp zu schaffen. Mal schauen, ob der Plan aufgeht.
Erste Möglichkeit für die Löwen! Nach der Ecke landet der Abpraller bei Maier, der aus der zweiten Reihe abzieht. Die Kugel landet auf der Stirn von Voet, aber dessen Kopfball geht am Tor vorbei.
Philipp bedient Haugen von links im Strafraum. Der Angreifer hält den Fuß hin, aber der Ball wird zur Ecke abgefälscht.
Maier unterbindet einen Rostocker Gegenangriff mit einem Foul im Mittelfeld. Jürgensen lässt die Gelbe Karte aber stecken.
In der Westkurve werden blau-weiße Rauchtöpfe gezündet. Da ist es tatsächlich mal von Vorteil, dass der Bereich des Grünwalder Stadions nicht überdacht ist.
Rostock hat in den ersten Minuten mehr Ballbesitz, die Löwen stehen kompakt.
Holten mit einer ersten Flanke vom rechten Flügel. Die kommt aber zu hoch und segelt auf der anderen Seite ins Aus.
Anpfiff 1. Halbzeit
Auf geht's – Rostock stößt das Traditionsduell an!
Da schau her: Pünktlich zum Einlaufen der Mannschaften öffnet sich die Wolkendecke und die Sonne zeigt sich auf Giesings Höhen!
Und rein geht's ins ausverkaufte Grünwalder Stadion!
Geleitet wird die Partie vom 29-jährigen Luca Jürgensen. Der gebürtige Hamburger pfeift sein 42. Drittliga-Spiel und wird heute ausnahmsweise eine sogenannte Ref-Cam am Ohr tragen. Wir sind schon gespannt auf die Bilder!
Interessant wird auch zu sehen sein, in welchem Zustand heute der Rasen ist. Der Platz wurde gestern zwar geräumt und ist komplett schneefrei, der zwischenzeitliche Wintereinbruch hat beim genaueren Hinsehen aber schon seine Spuren hinterlassen. Mal schauen, wie sich das im Laufe der Partie entwickelt..
Werfen wir einen Blick auf die Tabelle: Sechzig geht als Neuntplatzierter mit neun Punkten Rückstand auf Rang drei, den aktuell Energie Cottbus belegt, in die Partie und könnte mit einem Sieg auf sechs Zähler verkürzen. Die Cottbusser spielen ihrerseits aber am Nachmittag noch beim FC Erzgebirge Aue.
Gegner Rostock geht als Tabellensiebter in die Partie und hat mit 40 Punkten vier Zähler Vorsprung auf die Sechzger.
Löwen-Coach Kauczinski zeigte bei der Pressekonferenz am Freitag großen Respekt vor der Hansa. "Mit Hansa wartet ein anderes Kaliber auf uns als Havelse. Es ist eine körperlich robust besetzte Mannschaft mit einer anderen individuellen Qualität als Havelse – ein Top-Gegner", so Kauczinski.
Die Aufstellung ist da! Kevin Volland steht nach abgesessener Gelbsperre erwartungsgemäß wieder in der Startelf und bildet ein Offensiv-Duo mit David Philipp, davor agiert Sigurd Haugen als alleinige Spitze. Heißt: Patrick Hobsch sitzt zunächst auf der Bank.
Besonders erfreulich: Kapitän Jesper Verlaat steht nach monatelanger Verletzungspause endlich wieder im Kader. Der Innenverteidiger hatte sich im Hinspiel gegen Rostock eine Muskeverletzung zugezogen und war seitdem ausgefallen.
Bei den Löwen geht man weiter davon aus, dass die Partie morgen wie geplant stattfinden kann. "In Zusammenarbeit mit der Stadt München wird derzeit der Schnee aus dem Grünwalder Stadion geräumt. Aufgrund des aktuellen Tauwetters und des einsetzenden Regens sind wir optimistisch, dass das Spiel morgen wie geplant stattfinden kann. Sollte sich die Lage entgegen dieser Einschätzung entwickeln, werden wir entsprechend informieren", teilte 1860 am Samstag mit.
1860-Pressesprecher Felix Hiller über das aktuelle Scheechaos und die Auswirkungen auf den Kracher gegen Rostock: "Wir befinden uns mit der Stadt in Austausch bezüglich des Spiels am Sonntag und gehen Stand jetzt davon aus, dass am Sonntag um 13.30 Uhr ganz normal Fußball gespielt wird."
Nach AZ-Infos wird am Samstag geräumt, dazu ist eher Tauwetter angesagt, sollte also keine Probleme geben.
1860-Torjäger Justin Steinkötter spricht über sein "überfälliges“ erstes Saisontor beim 5:0 in Havelse, die öffentliche Schelte von Coach Kauczinski, seine Ambitionen in Sechzigs Promi-Sturm und den Rostock-Kracher. Lesen Sie hier mehr!
Vor dem Hansa-Duell gleich eine gute Nachricht für alle Löwen-Fans: Kapitän Jesper Verlaat wirkte heute wieder im Mannschaftstraining mit.
Nach dem Kantersieg gegen Havelse herrscht wieder bessere Stimmung auf Giesings Höhen, Löwen-Coach Kauczinski sieht dennoch Steigerungspotenzial vor dem Hansa-Duell.
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Sonntag Hansa Rostock – Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Grünwalder Stadion!