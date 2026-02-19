AZ-Plus
Interview

"Immer weiter Gas geben": 1860-Torjäger Steinkötter glaubt an Startelfchancen

1860-Torjäger Justin Steinkötter spricht über sein "überfälliges“ erstes Saisontor beim 5:0 in Havelse, die öffentliche Schelte von Coach Kauczinski, seine Ambitionen in Sechzigs Promi-Sturm und den Rostock-Kracher.
Matthias Eicher |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
Beim 5:0-Kantersieg gegen Havelse erzielte Justin Steinkötter sein erstes Tor für den TSV 1860 im zehnten Saisoneinsatz (hier im Spiel gegen den SC Verl).
Beim 5:0-Kantersieg gegen Havelse erzielte Justin Steinkötter sein erstes Tor für den TSV 1860 im zehnten Saisoneinsatz (hier im Spiel gegen den SC Verl). © IMAGO/Ulrich Wagner

Jetzt weiterlesen

Hier schlägt das Löwen-Herz

  • Exklusive Artikel zur Mannschaft, Vereinspolitik und Fan-Szene
  • Teilnahme am AZ-Tippspiel – mit besonderen Fan-Gewinnen
  • Täglich topinformiert mit dem Löwen-Letter per Mail
  • Gewinnchancen auf Tickets bei exklusiven Verlosungen für Löwen-Spiele

Löwen-Probeabo

nur 1 €/1. Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Monat 7,90 €, monatlich kündbar
 Unsere Empfehlung

Löwen-Jahresabo

nur 4,90 €/ Monat

Jetzt lesen
Ab dem 2. Jahr 7,90 €, monatlich kündbar