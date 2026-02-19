Interview "Immer weiter Gas geben": 1860-Torjäger Steinkötter glaubt an Startelfchancen

1860-Torjäger Justin Steinkötter spricht über sein "überfälliges“ erstes Saisontor beim 5:0 in Havelse, die öffentliche Schelte von Coach Kauczinski, seine Ambitionen in Sechzigs Promi-Sturm und den Rostock-Kracher.

19. Februar 2026 - 19:47 Uhr

Beim 5:0-Kantersieg gegen Havelse erzielte Justin Steinkötter sein erstes Tor für den TSV 1860 im zehnten Saisoneinsatz (hier im Spiel gegen den SC Verl). © IMAGO/Ulrich Wagner