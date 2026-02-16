AZ-Plus

3. Liga im Liveticker: TSV 1860 München gegen Hansa Rostock live

Nach dem 5:0 gegen Havelse, gleichbedeutend mit dem ersten Sieg des Jahres, wollen die Löwen nachlegen! Am Sonntag ist Hansa Rostock im Grünwalder Stadion zu Gast. Der Ostsee-Klub hat aktuell vier Punkte mehr auf dem Konto als der TSV 1860!

Verfolgen Sie die Partie ab 13.30 Uhr im AZ-Liveticker!

| Bernhard Lackner
Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker. Die Löwen empfangen am Sonntag Hansa Rostock – Anpfiff ist um 13.30 Uhr im Grünwalder Stadion!

